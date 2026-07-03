Vidéo: watson

C'est comme dans un Disney

La vidéo d'un rapace et d'un renard roux partageant un moment hors du temps fait le tour du web. Une complicité fascinante entre deux prédateurs qui n'ont rien à voir, mais dont le rapprochement s'explique de façon très rationnelle.

Plus de «Divertissement»

C'est l'histoire d'une rencontre que l'on croirait tout droit sortie d'une fable. Sur des images qui font le tour du web, deux prédateurs sont installés sur le même plateau de bois: un pygargue à tête blanche et un renard roux.

Les deux animaux semblent s’être donné rendez-vous pour une mystérieuse discussion, sans l’ombre d’une agressivité. A un moment précis, l’oiseau majestueux pivote lentement la tête vers le canidé, créant l’illusion parfaite d’un échange de confidences.

Pour comprendre une telle scène, il faut s’envoler vers Dutch Harbor, sur l’île d’Unalaska, aux États-Unis. Dans cette région reculée de l’Alaska, le pygargue à tête blanche - le plus grand oiseau de proie de l’État, affichant jusqu’à 2,3 mètres d'envergure et pesant entre 3,6 et 6,4 kg - fait partie intégrante du décor urbain. Il survole les routes, fréquente les zones résidentielles et borde les côtes, au point de surprendre les rares visiteurs de passage.



Si le rapace et le renard partagent la même table de pique-nique, c’est avant tout par intérêt. Dutch Harbor abrite d'importantes infrastructures de transformation du poisson. Cette activité crée une abondance de nourriture facile d'accès. Le renard roux, opportuniste par nature, et l'aigle, amateur de poissons et de restes, ont tout simplement été guidés vers ce spot par la même promesse d'un repas ou par le fait que ce point de vue est très pratique.

Un mirage

Derrière la poésie visuelle de ce tête-à-tête, les autorités locales incitent pourtant à la plus grande prudence, relaie le portail Athens News. La faune d’Unalaska conserve son instinct sauvage. Un pygargue possède des serres acérées, et le comportement du renard peut basculer instantanément si un morceau de nourriture, des petits ou une présence humaine trop pressante viennent perturber son espace.

Cette cohabitation forcée avec l'homme engendrerait d'ailleurs des tensions bien réelles. Selon la radio locale KUCB, la communauté d'Unalaska est tristement célèbre pour ses cas d'attaques d'aigles sur des passants, particulièrement à proximité du bureau de poste et des zones où les oiseaux ont l’habitude de chercher de la nourriture. L’histoire reste magnifique à regarder derrière un écran, mais elle rappelle surtout qu'il ne faut jamais tenter de devenir le troisième invité de cette table.

(jod)