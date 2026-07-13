26 photos d'animaux adorables pour un lundi plus frais
Vous ne savez plus où vous mettre pour échapper à la chaleur? Trouvez un petit coin frais, scrollez sur cet article, et laissez-nous vous emmener au pays des boules de poils rafraîchissantes.
Cute News, everybody!
On a tout dit dans le chapeau, relisez-le, ou lancez-vous!
Cuten Morgen!
Bien dormi?
Nous avons tous besoin de nous rafraîchir un peu aujourd'hui.
Il a trouvé comment rester au frais:
Le capitaine est prêt:
Encore!
Quand quelqu'un me prend en photo:
Une petite collation entre les repas.
La langue de la semaine:
Boop.
Nous devrions tous prendre exemple sur eux.
Au moins, il a de quoi s'occuper…
Hellowwwwww!
Pingu est de nouveau en sécurité.
Nous connaissons tous les pigeons...
...mais avez-vous déjà entendu parler du pigeon capucin?
Ces pigeons ont été élevés pour la première fois en Inde au XVIe siècle.
Ce sont des descendants des pigeons bisets – l’espèce qui vit dans nos villes.
En anglais, on les appelle pigeons jacobins, en référence aux moines jacobins. Les plumes sur leur tête rappellent les capuches de ces moines.
Le plumage autour de la tête n'a d'autre utilité que d'être décoratif.
Les mâles, quant à eux, utilisent leur plumage flamboyant pour impressionner les femelles et trouver un partenaire.
Lorsque les pigeons se reproduisent en captivité, leurs plumes sont taillées afin d'éviter qu'elles ne gênent l'accouplement.
En Asie et en Europe notamment, ces pigeons ont été admirés et élevés avec soin pendant des siècles en raison de leur apparence. On accordait plus d'importance à leur physique qu'à leurs aptitudes au vol.
Leur magnifique plumage présente aussi des inconvénients. Il restreint leur champ de vision et les rend plus dépendants des soins humains que les autres pigeons.
Par conséquent, les pigeons capucins existent presque exclusivement comme animaux de compagnie et ne vivent pas à l'état sauvage.
Bon, on en a fini. CiaooOOOOoooo!!
A bientôt,
c'te équipe!
c'te équipe!
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