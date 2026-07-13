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26 photos d'animaux adorables pour un lundi plus frais

26 photos d'animaux adorables pour un lundi plus frais

Vous ne savez plus où vous mettre pour échapper à la chaleur? Trouvez un petit coin frais, scrollez sur cet article, et laissez-nous vous emmener au pays des boules de poils rafraîchissantes.
13.07.2026, 09:2113.07.2026, 09:21
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

On a tout dit dans le chapeau, relisez-le, ou lancez-vous!

Cuten Morgen!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1upibeg/soup_belly_bliss/
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Bien dormi?

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Nous avons tous besoin de nous rafraîchir un peu aujourd'hui.

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Il a trouvé comment rester au frais:

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Le capitaine est prêt:

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Encore!

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Quand quelqu'un me prend en photo:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/452822937550008426/
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Canicule en Suisse: voici comment aider vos animaux de compagnie

Une petite collation entre les repas.

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/623678248381118551/
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La langue de la semaine:

cute news tier fledermaus https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442242/
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Boop.

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209125026/
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Nous devrions tous prendre exemple sur eux.

2 Australian paddle boarders rescuing a stranded wallaby that was swept out to sea
by u/theghostofcasperz in wholesome

Au moins, il a de quoi s'occuper…

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957216474004/
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Hellowwwwww!

cute news tier otter otte otten https://ch.pinterest.com/pin/1049409150726912377/
Image: pinterest

Pingu est de nouveau en sécurité.

A Penguin jumped on a boat to escape a seal, so they took him to the iceberg where his friends were waiting for him
by u/DarthiusFatticus in HumansBeingBros

Nous connaissons tous les pigeons...

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1up9i59/gang/
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...mais avez-vous déjà entendu parler du pigeon capucin?

Perückentaube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1uoco2u/natures_builtin_hoodie/
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Ces pigeons ont été élevés pour la première fois en Inde au XVIe siècle.

Jacobin pigeon breed at a bird show in Ukraine, Jacobin pigeon breed at a bird show in Ukraine
Image: imago images

Ce sont des descendants des pigeons bisets – l’espèce qui vit dans nos villes.

January 22, 2019 - Madrid, Madrid, Spain - A jacobin pigeon is seen with its feathered hood agitated by wind at Madrid zoo, where the gusts of wind reached 30 kilometers an hour during the afternoon h ...
Image: imago stock&people

En anglais, on les appelle pigeons jacobins, en référence aux moines jacobins. Les plumes sur leur tête rappellent les capuches de ces moines.

Jacobin pigeon portrait against white background xkwx color image, photography, horizontal, White background, studio shot, one animal, head and shoulders, front view, animal themes, nobody, studio, an ...
Image: imago images

Le plumage autour de la tête n'a d'autre utilité que d'être décoratif.

Jan. 4, 2016 - Madrid, Madrid, Spain - A Jacobin pigeon pictured with its feathered hood agitated by wind at Madrid zoo, where the strong gusts of wind reached 70 kilometres an hour during the afterno ...
Image: imago stock&people
Par ici pour vous amuser avec des animaux mignons!

Les mâles, quant à eux, utilisent leur plumage flamboyant pour impressionner les femelles et trouver un partenaire.

Perückentaube
Image: creative commons

Lorsque les pigeons se reproduisent en captivité, leurs plumes sont taillées afin d'éviter qu'elles ne gênent l'accouplement.

perückentaube
Image: creative commons

En Asie et en Europe notamment, ces pigeons ont été admirés et élevés avec soin pendant des siècles en raison de leur apparence. On accordait plus d'importance à leur physique qu'à leurs aptitudes au vol.

Perückentaube https://www.instagram.com/p/DYFdKhWkerp/
Image: instagram

Leur magnifique plumage présente aussi des inconvénients. Il restreint leur champ de vision et les rend plus dépendants des soins humains que les autres pigeons.

Perückentaube https://www.instagram.com/p/DYFdKhWkerp/

Par conséquent, les pigeons capucins existent presque exclusivement comme animaux de compagnie et ne vivent pas à l'état sauvage.

MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 26, 2018: A Jacobin breed pigeon at Viktor Kharlashin s farm, one of the largest in Russia and Europe, on the premises of the Kutuzovo agricultural firm in the village of ...
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Bon, on en a fini. CiaooOOOOoooo!!

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A bientôt,
c'te équipe!
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