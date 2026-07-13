26 photos d'animaux adorables pour un lundi plus frais

Vous ne savez plus où vous mettre pour échapper à la chaleur? Trouvez un petit coin frais, scrollez sur cet article, et laissez-nous vous emmener au pays des boules de poils rafraîchissantes.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

On a tout dit dans le chapeau, relisez-le, ou lancez-vous!

Cuten Morgen!

Bien dormi?

Nous avons tous besoin de nous rafraîchir un peu aujourd'hui.

Il a trouvé comment rester au frais:

Le capitaine est prêt:

Encore!

Quand quelqu'un me prend en photo:

Une petite collation entre les repas.

La langue de la semaine:

Boop.

Nous devrions tous prendre exemple sur eux.

Au moins, il a de quoi s'occuper…

Hellowwwwww!

Pingu est de nouveau en sécurité.

Nous connaissons tous les pigeons...

...mais avez-vous déjà entendu parler du pigeon capucin?

Ces pigeons ont été élevés pour la première fois en Inde au XVIe siècle.

Image: imago images

Ce sont des descendants des pigeons bisets – l’espèce qui vit dans nos villes.

Image: imago stock&people

En anglais, on les appelle pigeons jacobins, en référence aux moines jacobins. Les plumes sur leur tête rappellent les capuches de ces moines.

Image: imago images

Le plumage autour de la tête n'a d'autre utilité que d'être décoratif.

Image: imago stock&people

Les mâles, quant à eux, utilisent leur plumage flamboyant pour impressionner les femelles et trouver un partenaire.

Lorsque les pigeons se reproduisent en captivité, leurs plumes sont taillées afin d'éviter qu'elles ne gênent l'accouplement.

En Asie et en Europe notamment, ces pigeons ont été admirés et élevés avec soin pendant des siècles en raison de leur apparence. On accordait plus d'importance à leur physique qu'à leurs aptitudes au vol.

Leur magnifique plumage présente aussi des inconvénients. Il restreint leur champ de vision et les rend plus dépendants des soins humains que les autres pigeons.

Par conséquent, les pigeons capucins existent presque exclusivement comme animaux de compagnie et ne vivent pas à l'état sauvage.

Image: imago stock&people

Bon, on en a fini. CiaooOOOOoooo!!