Née en Scandinavie en 2002, Joe & The Juice compte désormais plus de 500 cafés à travers la planète. On en trouve désormais deux à Genève - et ce n'est pas fini. image: watson

Cette célèbre enseigne healthy continue son expansion en Romandie

Après un premier bar à jus à Genève en mai dernier, Joe & The Juice rempile avec un second emplacement dans la Cité de Calvin inauguré cette semaine. Mais les ambitions du géant rose ne s'arrêtent pas là. D'autres projets devraient bientôt concerner la Suisse romande.

Plus de «Divertissement»

Après un démarrage en grande pompe en mai dernier, Joe & The Juice remet déjà le couvert. Il faut dire que son arrivée à Genève, début mai, avait provoqué une véritable frénésie et des files d'attente monstres, lorsque la chaîne de café et bar à jus avait pris ses quartiers Place de Hollande. Des centaines de personnes s'étaient entassées devant les baies vitrées, dans l'espoir de goûter au club sandwich ou de tremper les lèvres dans un breuvage signature de la maison.



Fort de ce succès, la chaîne continue son expansion avec une seconde enseigne, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes cette semaine. Niché à quelques pas de son grand frère, Rue du Vieux-Collège, ce nouveau bar a été inauguré jeudi, à grands renforts de DJ set, stands de manucure et de tatouages et, of course, litres de matcha et café glacé. Il fallait bien ça pour rafraîchir les ardeurs des nombreux curieux et adeptes de la chaîne amassés avec enthousiasme derrière le comptoir.

La nail artist genevoise Siamznailz, lors de l'inauguration de Joe & The Juice ce jeudi. image: watson

De nombreux amateurs du géant rose se sont pressés au bar pour tenter une nouvelle boisson. image: watson

Dans la lignée de l'esthétique californienne et léchée de Joe & The Juice, ce nouveau bar, plus petit et plus intime que son prédécesseur, propose naturellement les mêmes spécialités healthy qui font craquer les fadas de Pilates et de nourriture saine que ses homonymes de Miami, Paris, Londres ou New York: latte, smoothies et jus signatures côtoient les sandwichs et les açai bowls.

On se laissera tenter par la nouveauté, le Matcha Piccante (une folie qui n'usurpe pas son nom) et le sandwich «The Steak», avec cornichons, tomates, roquette, sauce moutarde au miel et steak, redoutable d'efficacité et à gober sans réfléchir à toute heure de la journée.



Que les fans du géant rose se rassurent: Joe & The Juice ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. S'il se murmure sans confirmation qu'une troisième ouverture se profile à Genève, on nous assure que des «projets arrivent». Affaire à suivre de très près.

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