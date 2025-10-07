Adidas lance des habits pour chiens et chats
Un chien affublé d'une veste sans manche rouge vif, un autre d'une tunique à capuche qui lui recouvre les oreilles. Un chat visiblement apeuré, griffes sorties, qui porte une jaquette flanquée des célèbres trois bandes blanches caractéristiques d'Adidas.
La raison derrière de tels accoutrements? La firme allemande lance une deuxième collection-capsule de vêtements et accessoires – un collier en cuir, par exemple – destinée uniquement aux animaux de compagnie. Elle n'est toutefois disponible qu'en Chine. Aucune date de sortie à l'international n'a pour l'instant été indiquée.
Ses yeux crient «au secours!»
Il est visiblement heureux de poser pour la photo.
Transporter son chien en sac à dos
Parmi les pépites proposées, on trouve notamment un sac à dos avec une petite fenêtre qui permet à votre partenaire à quatre pattes de prendre l'air et de regarder dehors pendant que vous le promenez sur le dos, afin d'éviter qu'il pose ses précieux coussinets sur le sol rempli de saletés.
Coucou!
Le sac est plutôt cool.
Lors de la précédente collection, sortie en mai dernier, un pull hyper flashy décliné en quatre couleurs – bleu, jaune, rose et vert – était également disponible pour les humains, au cas où vous voudriez pousser la bizarrerie jusqu'au bout et assortir votre tenue à celle de votre chien.
Quant aux photos, il ne s'agirait pas d'intelligence artificielle, mais bel et bien d'un shooting avec de vrais animaux. La marque, de son côté, déclare:
Allez, on vous montre plus de photos:
Jolie jaquette!
Coucou!
A défaut d'assortir sa tenue à son chien...
On peut assortir les tenues de ses deux animaux de compagnie!
