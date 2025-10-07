beau temps17°
Animaux

Adidas lance des habits pour chiens et chats

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Adidas sort une collection d'habits pour les animaux de compagnie.Image: Adidas/watson

Adidas lance des habits pour chiens et chats

La marque allemande vient de dévoiler sa deuxième collection de tenues destinées aux compagnons à quatre pattes. Elle n'est pour l'instant disponible qu'en Chine.
07.10.2025, 14:5907.10.2025, 15:11

Un chien affublé d'une veste sans manche rouge vif, un autre d'une tunique à capuche qui lui recouvre les oreilles. Un chat visiblement apeuré, griffes sorties, qui porte une jaquette flanquée des célèbres trois bandes blanches caractéristiques d'Adidas.

La raison derrière de tels accoutrements? La firme allemande lance une deuxième collection-capsule de vêtements et accessoires – un collier en cuir, par exemple – destinée uniquement aux animaux de compagnie. Elle n'est toutefois disponible qu'en Chine. Aucune date de sortie à l'international n'a pour l'instant été indiquée.

Ses yeux crient «au secours!»

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Une petite veste sans manche pour l'entre-saison.Image: Adidas
Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Il risque de ne pas entendre son maître qui lui crie: «Retour!»Image: Adidas

Il est visiblement heureux de poser pour la photo.

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Image: Adidas

Transporter son chien en sac à dos

Parmi les pépites proposées, on trouve notamment un sac à dos avec une petite fenêtre qui permet à votre partenaire à quatre pattes de prendre l'air et de regarder dehors pendant que vous le promenez sur le dos, afin d'éviter qu'il pose ses précieux coussinets sur le sol rempli de saletés.

Coucou!

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Faudrait pas salir ce beau pelage. Image: Adidas

Le sac est plutôt cool.

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
On est sûr que les animaux respirent là-dedans?Image: Adidas

Lors de la précédente collection, sortie en mai dernier, un pull hyper flashy décliné en quatre couleurs – bleu, jaune, rose et vert – était également disponible pour les humains, au cas où vous voudriez pousser la bizarrerie jusqu'au bout et assortir votre tenue à celle de votre chien.

Le jour où j'ai failli devoir noyer mon chiot à Miami

Quant aux photos, il ne s'agirait pas d'intelligence artificielle, mais bel et bien d'un shooting avec de vrais animaux. La marque, de son côté, déclare:

«Cette nouvelle collection vise à transformer les animaux de compagnie en icônes de la mode grâce à des articles qui reflètent l'esthétique emblématique d'Adidas Originals»

Allez, on vous montre plus de photos:

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Image: Adidas

Jolie jaquette!

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Ce chat semble très confortable. Image: Adidas

Coucou!

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Image: Adidas

A défaut d'assortir sa tenue à son chien...

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Image: Adidas

On peut assortir les tenues de ses deux animaux de compagnie!

Adidas sort une collection pour chiens et chats.
Il a l'air ravi!Image: Adidas

(ag)

