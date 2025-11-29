en partie ensoleillé
Le monde de la musique reste très inégalitaire pour les femmes

En musique, les femmes ont toujours «besoin de plus de détermination»
Les femmes manquent encore de représentation dans la musique.image: watson

Pourquoi le monde de la musique reste si inégalitaire pour les femmes

Elles ont beau avoir du succès, les femmes artistes se sentent encore discriminées. Spotify a organisé à Paris une conférence pour débattre de ce problème vieux comme la musique.
29.11.2025, 12:0429.11.2025, 12:04
Fanny LATTACH / afp

Derrière des chanteuses au firmament, comme Beyoncé, les Blackpink ou Aya Nakamura et Santa en France, la musique souffre toujours d’une sous-représentation des artistes féminines, moins écoutées, moins programmées que les hommes, et encore victimes de sexisme. L’affiche valait le coup d’œil.

Elle a habillé Rihanna et Beyoncé: Pam Hogg est décédée

Sur la façade du Palais Brongniart, au cœur de Paris, ont trôné cette semaine les visages de 7 chanteuses. Elles étaient réunies par le leader mondial du streaming Spotify, qui déclinait pour la première fois en France son programme de valorisation Equal en un festival d’un soir, 100% féminin.

Star la plus attendue, Theodora (Kongolese sous BBL) incarne cette nouvelle génération d’artistes qui s’affirment, dans une industrie musicale qui a encore peu d’exemples de femmes, noires, à un tel niveau de succès.

On était au concert de Theodora à Montreux et c'était le feu

Dans une interview au magazine musical américain The Fader, elle a lâché:

«Quand tu es une fille noire et que tu fais de la musique en France, tu dois te battre cinq fois plus. Parce que personne n’aime les filles noires»

En 2024, seules 4 artistes féminines ont figuré parmi les 20 albums les plus vendus (streaming compris) sur le marché français, les stars américaines Taylor Swift et Billie Eilish et les pépites françaises Zaho de Sagazan et Santa.

Voici où Taylor Swift dépense une fortune pour son mariage de rêve

Même en dézoomant, le total des écoutes des chansons interprétées par des femmes ne représente que 22% parmi les 100 000 titres les plus populaires sur les plateformes de streaming l’année dernière, a comptabilisé le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep).

La principale organisation professionnelle de la musique enregistrée analyse:

«C’est encore trop peu mais on a toutes les raisons de penser que cette proportion va continuer à croître car la place des artistes féminines progresse dans les Tops annuels.»

Nouvelle coqueluche en France avec son tube Feel good, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin confirme:

«C’est une industrie qui n’est toujours vraiment pas égalitaire»
Cette candidate de la Star Academy m'a arraché des larmes

Elle illustre:

«Ne serait-ce qu’en regardant des line-ups de festivals dont je faisais partie, à 80% masculins»

Hormis quelques exceptions – Aya Nakamura, Katy Perry, Theodora, Zaz – les têtes d’affiche des principaux rendez-vous de l’été 2026 sont masculines.

Julie Béhérec, responsable du programme Equal en France, constate:

«En tant qu’artiste féminine, on a besoin de plus de détermination, plus de pugnacité pour y arriver»
Les Forbans: le chanteur «Bébert» est décédé

D’autant que malgré #MeToo, le sexisme demeure. Des commentaires misogynes récents sur les réseaux sociaux visant notamment Theodora et son poids l'illustrent. On peut aussi citer Miki, accusée d’être une «industry plant» (pur produit de l’industrie), qui a cependant nommé ainsi son premier album en guise de «pied-de-nez».

Charlotte Cardin dénonce:

«Il y a encore des gens qui objectifient les femmes. Je pense qu’on n’est pas sortis du bois encore à ce niveau-là parce que ça fait tellement partie de la société depuis longtemps.»
«J'ai peur d'être père»: Orelsan sort un album très personnel

Pourtant, l’artiste est convaincue qu’il existe «de plus en plus de gens» qui en sont conscients. Elle raconte que sur les réseaux sociaux:

«Il y a des gens qui vont commenter mon corps, mon apparence ou être un peu critiques. Et là, il y a une vague de fans qui vient à ma défense à chaque fois!»

Aux yeux de Yoa, révélée avec La Favorite, la sororité doit prévaloir.

Aux yeux de Yoa, révélée avec «La Favorite», la sororité doit prévaloir, a-t-elle appelé lors d’une table-ronde organisée par Spotify: «Profitons aussi, toutes ensemble, de cette ère où j’ai l’impression qu’on est toutes plus les unes avec les autres.»

