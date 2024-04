La pochette de SOLSAD, le nouvel album de Zamdane, par Dexter Maurer. Image: Dexter Maurer

Les stars du rap s'arrachent ce Jurassien

Il s'appelle Dexter Maurer et de ses pinceaux naissent des œuvres qui figurent sur plus d'une pochette de l'industrie musicale. L'illustrateur préféré du rap game francophone a été nominé aux Flammes 2024 pour avoir réalisé une des plus belles covers de l'année.

Plus de «Divertissement»

Les illustrations de Dexter Maurer auraient toutes leurs places encadrées tels des tableaux de maîtres, mais elles préfèrent s'afficher sur des pochettes de disques vinyle. Ses dessins, les musiciens se l'arrachent. Sa dernière collaboration remarquée avec le rappeur Mairo lui a même valu d'être nominé aux Flammes 2024 — l'équivalent rap des Victoires de la musique — pour la plus belle pochette. Une cérémonie qui aura lieu le 25 avril à Paris.

Ses illustrations ont tout d'abord commencé à faire le tour des réseaux sociaux, jusqu'à taper dans l'œil de l'équipementier sportif Nike, du New York Times ou encore de la superstar The Weeknd pour son clip Save Your Tears avec Ariana Grande. Depuis ces coups d'éclats américains, les musiciens francophones se l'arrachent.

Le clip de Save Your Tears: Vidéo: YouTube/TheWeekndVEVO

Dans l'imaginaire collectif, le rap fait souvent écho à une imagerie outrancière, faite de gangs, de chaînes en or qui brillent, de flingues et de femmes en bikini. Des clichés qui ont la vie dure alors qu'aujourd'hui, la musique urbaine est désormais la plus populaire. Une mouvance qui s'émancipe dorénavant des codes de la rue pour aller vers d'autres univers, quitte à marcher dans les pas du heavy métal ou de l'esthétique psyché de la folk des années 1970, comme le font si bien les œuvres de l'artiste jurassien Dexter Maurer.

Un autre artiste ayant tapé dans l'oeil d'un grand Ce Romand bosse pour Eminem

En artisan de la pochette de disque, Dexter Maurer aura créé tout l'univers du Fribourgeois Muddy Monk pour son album Ultra Tape, fait de même pour un single du rappeur Makala et aura également vendu ses services à Ateyaba, Laylow, Bonnie Banane ou dernièrement Zamdane.

Né d'un père biennois et d'une mère haïtienne, Dexter est un illustrateur d'une trentaine d'années originaire de Delémont. Depuis son plus jeune âge, celui-ci est féru d'une esthétique nostalgique renvoyant aux vieilles couvertures de roman de science-fiction et d'heroic fantasy, un genre qui mêle fantastique et épopées chevaleresques.

Dans un portrait de nos confrères de L'Illustré, celui-ci explique avoir été nourri dès son plus jeune âge par un père prof de dessin.

«Mon père est un grand gamin, un nerd, fan du magazine des années 1980 "Métal Hurlant". Quand nous étions petits, il nous lisait "Harry Potter" et "Le seigneur des anneaux". Il a stimulé mon imagination» Dexter Maurer L'illustré

De cette imagerie fantasque, qui pioche autant dans des œuvres pop que dans la peinture classique, Dexter a réussi à faire de son esthétique une signature et une référence. Celui-ci aura réussi à percer dans un milieu dans lequel la créativité a longtemps fait défaut, en tablant généralement sur l'ego trip typique du hip-hop.

En alignant les collaborations, l'illustrateur aura apporté un vent de fraicheur à une nouvelle génération d'artistes audacieux, voulant eux aussi se démarquer de cet héritage bourré de clichés. En apportant sa virtuosité à la musique rap, Dexter Maurer contribue à la placer au rang d'art et lui donne un prestige enfin mérité.

La collaboration de Dexter Maurer avec Nike. Image: Dexter Maurer

Le Jurassien ne délaisse pas pour autant les Américains, puisque ses œuvres se sont récemment glissées dans le jeu Fortnite, en couverture du coffret Blu-ray de la série d’animation Rick et Morty ou encore pour la promo film Spider-Man Across The Spider-Verse. Encore une fois, la Suisse prouve qu'elle est un vivier d'artistes dont l'humilité n'a d'égal que leur talent.