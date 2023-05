Vidéo: watson

«Chris Brown m'a impressionné»: ce Romand photographie les stars

Ses proches l'appellent «Mike», les célébrités «Eye Attraction». A 31 ans, le Genevois spécialisé dans la mode et la beauté a réalisé les portraits de nombreuses stars de la scène artistique américaine. Et il ne compte pas s'arrêter là. Rencontre avec l'un des Suisses les plus hype du moment.

Plus de «Divertissement»

«Merci à l'équipe de m'avoir permis de faire partie de tout ça»: «ça», c'est une tournée musicale et «l'équipe» dont Eye Attraction parlait récemment, dans une publication Instagram, c'est celle de Chris Brown. Au cours du mois de mars dernier, le photographe suisse a couvert à Paris, la conclusion de Under The Influence Tour, la fameuse série de concerts européenne du chanteur américain. Une consécration pour le natif genevois qui justifiait déjà d'un portfolio à faire triper les amateurs de culture urbaine US.

Publication publiée par @eyeattraction, sur Instagram, le 27 mars 2023. Image: capture d'écran Instagram

Car à côté de «Breezy», Wiz Khalifa, DaniLeigh, O.T. Genesis, Redman, ou encore Omarion (l'ex-meneur des B2K) se comptent également dans le pêle-mêle de vedettes outre-Atlantique à avoir été portraiturés, en studio, par l'artiste de 31 ans. Là où on penserait à de la chance, Michael T. Nyembo, de son vrai nom, met surtout en évidence dix années de travail, de persévérance et de choix inattendus. Comme celui d'avoir décidé de vivre de sa passion en déménageant au cœur de la capitale du septième art, Los Angeles.

Comment s'est-il lancé dans la photographie, quel est – en tant que Suisse – son rapport à la culture yankee, quels sont ses objectifs à plus long terme? Eye Attraction en dit un peu plus sur lui, chez watson.

Vidéo: watson

Ces «stars» ont été photographiées à Coachella cette année:

1 / 20 Les looks les plus improbables de Coachella 2023

Un autre Romand était venu dans nos locaux pour une interview WTF: