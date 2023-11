source: shutterstock x montage

5 recettes de champignons à tester absolument

Eh oui, c'est la saison des champignons! Et vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas?

C'est l'automne! Et cette fois, c'est officiel, les températures plus fraîches et l'humidité sont bel et bien de retour. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà partis à la chasse aux champignons? Peut-être que d'autres salivent à l'idée de mets de saison délicieux? watson vous a concocté 5 recettes «champi» à tester absolument.

Insalata di porcini

Image: carluccios.com

Il s'agit simplement de trouver des cèpes de très bonne qualité et de les déguster avec un peu de vinaigrette.

Ingrédients:

environ 500 g de champignons porcini frais

de l'huile d'olive extra vierge

quelques citrons

du sel et du poivre fraîchement moulu

une poignée d'ail finement haché (ou de la ciboulette)

Préparation:

Retirer la terre des champignons (astuce: utilisez un gros pinceau), les couper en fines tranches et les répartir sur une grande assiette.

Répartir d'abord l'huile d'olive, puis un peu de jus de citron, du sel, du poivre et enfin l'ail ou la ciboulette. Déguster immédiatement.

Mushroom toast avec œuf poché

Image: Shutterstock

En Angleterre, on a tendance à penser que n'importe quoi constitue un menu complet, pourvu que ce soit disposé sur un toast. Ce classique britannique est l'un des meilleurs.

Ingrédients:

quelques tranches de pain croustillant

de l'huile d'olive

une poignée de chanterelles (ou d'autres champignons frais, selon l'offre), couper les plus grosses

une gousse d'ail, pelée et coupée en deux

un peu de thym frais

un peu de jus de citron

un oeuf poché

du beurre

du poivre noir, pour servir

Préparation:

Pocher l'œuf et griller le pain.

Pendant ce temps, dans une poêle antiadhésive, faire revenir les champignons, les morceaux d'ail et le thym dans un peu d'huile d'olive, saler légèrement et assaisonner avec un peu de jus de citron. Laisser mijoter encore quelques minutes. Retirer la poêle du feu.

Tartiner le toast avec un peu de beurre et y placer les autres ingrédients. Terminez avec un peu de poivre fraîchement moulu.

Nouilles chinoises

Les deux premières recettes mentionnées sont végétariennes. Et celle-ci est carrément végane!

Ingrédients:

200 g de nouilles de riz

300 g de champignons orientaux mélangés (pleurotes, shitake, enoki ou autres), nettoyés, les plus gros coupés en lamelles, les plus petits laissés entiers

2 gousses d'ail, épluchées et hachées

1 piment rouge frais, finement haché

1 morceau de gingembre de la taille d'un pouce, épluché et coupé en bâtonnets

200 g de courgette, coupée en bâtonnets

3 cs de feuilles de coriandre, finement hachées

6 oignons de printemps, finement hachés, partie verte séparée

de l'huile d'arachide

1 cc de maïzena

2 cs de sauce soja

1 cs de sirop d'agave

1 cc d'huile de sésame

1/2 cs de vin de riz, ou de sherry sec

100 g de pousses d'épinards

2 citrons verts, pour servir

sambal oelek, pour servir

Préparation:

Cuire les pâtes selon les instructions figurant sur l'emballage, bien les égoutter, les rincer sous l'eau courante froide et les mettre de côté.

Chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans un grand wok à feu vif, ajouter les champignons et les faire revenir pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient légèrement tendres.

Ajouter l'ail, le piment, le gingembre, les courgettes et la partie blanche des oignons de printemps. Faire revenir encore 3 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres et légèrement translucides.

Pendant ce temps, dans un bol, mélangez la maïzena et 2 cuillères à soupe d'eau, puis ajoutez le soja, le sirop d'agave, l'huile de sésame et le vin de riz ou le sherry. Verser le mélange dans la poêle et laisser cuire encore 3 minutes ou jusqu'à ce qu'il ait épaissi.

Hacher grossièrement les épinards et les ajouter avec les pâtes. Bien mélanger le tout.

Parsemer de coriandre et d'oignons de printemps et servir avec des quartiers de citron vert et du sambal oelek.

Risotto con funghi arrostiti

Image: shutterstock

On n'oublie évidemment pas le risotto aux champignons, un classique de la comfort food par excellence. Dans cette version, les champignons sont rôtis au four.

Ingrédients:

2 tasses de riz à risotto

25 g de cèpes séchés

1 oignon, finement haché

du beurre

de l'huile d'olive

1 litre (environ) de bouillon

1 grand verre de vin blanc ou de vermouth sec

115 g de parmesan râpé

200 g de cèpes, nettoyés et coupés en quatre

Sel marin et poivre noir fraîchement moulu

1 tête d'ail, pelée et coupée en deux

1-2 branches de thym frais, effeuillé

un peu de persil

un peu de jus de citron

1 grande portion de parmesan, fraîchement râpé

Préparation:

Préchauffer le four à 200ºC. Verser un peu d'eau bouillante sur les cèpes séchés dans un récipient en verre et réserver. Dans une grande casserole à fond épais, faire chauffer 1 cuillère à soupe de beurre avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive.

Faire revenir l'oignon finement émincé jusqu'à ce qu'il devienne transparent, en baissant le feu à moyen. Ajouter le riz pour risotto et le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne transparent.

Mouiller avec le vin blanc ou le vermouth. Remuer jusqu'à ce que le liquide épaississe, puis rajouter un peu de bouillon.

Remuer, ajouter du bouillon, remuer, ajouter du bouillon, remuer, ajouter du bouillon, remuer, ajouter du bouillon – toujours à feu moyen, une louche à la fois; on peut aussi rajouter un peu de vin. Veiller à ce que rien n'adhère au fond de la casserole. Selon la variété de riz, cette opération dure entre 20 et 30 minutes.

Pendant ce temps, faire chauffer une poêle allant au four sur la cuisinière. Faire revenir les cèpes frais coupés dans 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, saler et poivrer légèrement. Dès que les champignons sont un peu colorés, presser un peu de jus de citron dessus et couper le feu. Ajouter l'ail, le beurre, le thym et le persil et mélanger. Faire cuire au four pendant 5 minutes.

Pendant ce temps, égoutter les cèpes ramollis, les hacher grossièrement et les ajouter au risotto avec le liquide. Remuer. Vérifier la consistance du risotto: il ne doit pas être trop liquide, mais pas non plus pâteux. Ajouter le parmesan, mélanger, saler et poivrer. Idéalement, le riz doit être presque cuit et légèrement al dente.

Retirer la casserole du feu, ajouter 1 cuillère à soupe de beurre et mettre le couvercle. Après 1 à 2 minutes, mélanger délicatement le tout et servir avec les champignons au four et encore un peu plus de parmesan.

Polenta con funghi

Image: shutterstock

Oui, cette liste est très italienne. Mais les recettes italiennes de champignons sont incroyables.

Ingrédients:

500 g de chanterelles ou de champignons de Paris (ou ce que vous avez sous la main), nettoyés, les plus gros grossièrement coupés

2 cs de jus de citron

3 cs de persil, finement haché

2 gousses d'ail, épluchées et finement hachées

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

du vin blanc

du sel et du poivre fraîchement moulu

1/2 litre de lait et 1/2 litre de bouillon (ou 1 l de bouillon)

200 g de polenta instantanée

1 grande portion de parmesan, fraîchement râpé

un peu de beurre

Préparation:

Mélanger les champignons avec le jus de citron.

Dans une poêle antiadhésive, faire revenir les champignons dans l'huile à feu vif. Ajouter le persil et l'ail et faire revenir brièvement. Mouiller avec le vin, poivrer, saler et laisser cuire à découvert pendant environ 10 minutes à feu moyen.

Dans une casserole, porter le lait et le bouillon à ébullition. Baisser le feu à faible intensité. Incorporer la polenta et laisser cuire à couvert pendant environ 5 minutes. Incorporer le parmesan et le beurre selon le goût. Servir avec les champignons. Et voilà!

(Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder)

