Vous ne pouvez pas quitter la maison sans votre poisson rouge thérapeutique? Bonne nouvelle! Les poissons vivants sont effectivement autorisés en cabine (mais pas dans les bagages enregistrés), ainsi que dans un récipient d'eau de plus de 100 ml, à condition qu'il soit transparent et puisse être fermé hermétiquement.

Tout le monde sait que les liquides doivent être conservés dans des récipients de moins de 100 ml et doivent être placés dans l'ennuyeux sachet en plastique de la trousse de toilette. Vous voulez emporter plus de 100 ml à la fois? Vous pouvez le faire - en transformant le liquide en nourriture solide... de la manière habituelle, c'est-à-dire en les congelant.

Ici aussi: tout ce qui est considéré comme ferme passe. Oui, même le brie, le camembert et autres. Le fromage à tartiner et le fromage frais? Ils sont considérés comme des liquides. Tout comme la confiture, le miel, le beurre de cacahuètes et autres.

Comme le montre le post Insta de la TSA présenté ici, ce crâne d'apprentissage d'un neurologue nécessitait un examen minutieux en raison de la batterie et des fils attachés à la partie inférieure, et non parce qu'il s'agissait d'un modèle de crâne humain.

Un flingue dans un poulet, ce n'est pas possible. Ben oui, il n'est évidemment pas possible de faire passer une arme! En revanche, le poulet cru ne serait pas interdit en soi (du moins aux Etats-Unis ou dans l'UE). Selon la TSA, la viande fraîche et les fruits de mer peuvent être emmenés à bord, à condition qu'ils soient correctement réfrigérés et conservés dans un récipient qui se ferme.

