Bienvenue sur le «voilier» le plus luxueux du monde

Vous n'avez probablement pas les moyens de vous l'offrir pour vos vacances d'été, mais vous avez le droit de rêver (aux dernières nouvelles, ça, c'est gratuit).

Vous êtes probablement en train d'organiser vos vacances d'été: la côte amalfitaine? La Grèce? Ou peut-être la Corse? Et vous avez probablement prévu d'y aller en avion, un bon vieux vol Easyjet avec la tablette dans les dents.

Eh bien sachez que pendant que vous et moi, pauvres mortels (ou pauvres tout court), nous demandons si on va mettre un bagage en soute ou non, il y a des gens qui prévoient leurs vacances d'été sur un superyacht. Et pas n'importe quel superyacht: le Sailing Yacht A. Il est appelé à tort «voilier», mais avec ses 12 000 tonnes, ses 143 mètres de long et ses 24 mètres de large, il faut un peu plus que du vent pour qu'il navigue. Conçu par Philippe Stark pour le milliardaire russe Andreï Melnitchenko, il regorge de surprises.

On vous fait visiter!

Il a des voiles, mais c'est juste pour faire joli. dr

A l'intérieur comme à l'extérieur, more is more. Les mats (inutiles pour naviguer, donc) culminent à 100 m de hauteur.

A l'intérieur, il y a une salle d'observation sous-marine de 18m2 pour dire coucou aux poissons et aux mammifères marins qui doivent se demander qu'est-ce que c'est que cette énorme boîte de conserve flottante.

La dame qui fait des poses très naturelles n'est pas vendue avec le bateau. Image: instagram luxuryz_world

Les matériaux choisis sont évidemment le top du luxe: acajou, cristal de baccarat, peau de raie ou peau d'alligator, rien n'est trop beau (ou trop cher) pour le Sailing Yacht A.

On peut admirer les hélices tout en buvant l'apéro. C'est pas le rêve, ça? Non? Non. Image: instagram luxuryz_world

Les vitres sont à l'épreuve des bombes et il y a 40 caméras de sécurité sur le bateau. D'ailleurs, les lignes du yacht rappellent celles des bateaux militaires. On a l'impression d'être face à un tank de la mer et pourtant, ce mastodonte est comme un lieu de villégiature.

Image: instagram luxuryz_world

Evidemment qu'il y a un bateau dans le bateau. Pff! C'est la base. On nous dirait qu'il y a un garage à voitures et un hélicoptère qu'on ne serait pas étonné.

Pour la petite histoire, le milliardaire russe aurait choisi d'appeler son joujou «A» car la première lettre de l'alphabet lui permettrait d'apparaitre en premier sur les registres maritimes. Eh oui, quand on dépense quelque 500 millions de francs pour obtenir le plus grand superyacht à voile, on peut se permettre d'avoir un ego surdimensionné.

Néanmoins, il y a peu de risque pour que vous croisiez ce géant des mers cet été. Aux dernières nouvelles, le Sailing Yacht A a été saisi l'an dernier par les autorités italiennes. Melnichenko, dont la fortune est estimée à 11 milliards de dollars selon Forbes, est l’un des oligarques sanctionnés par l’Union européenne en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Peut-être que vous le croiserez sur un vol Easyjet, qui sait?

