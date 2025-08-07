Ces 4 blockbusters vont enflammer votre mois d'août

La fin du mois d'août, ce n’est pas que le retour du boulot, métro, dodo. C’est aussi l’un des moments les plus excitants de l’année pour les fans de cinéma. Et cette année, les sorties du mois d’août promettent de réveiller les salles obscures.
Entre suites très attendues, retours d’icônes cultes de notre enfance et ovnis cinématographiques, les studios ont gardé de belles cartouches pour la fin de l’été.
Que l’on soit amateur de combats, de thrillers bien tordus ou de films qui retournent l’estomac (et le cerveau), chaque cinéphile va forcément y trouver son bonheur.
Dans cette vidéo, on vous embarque pour un tour d’horizon des films de la rentrée à ne pas louper.
Préparez vos popcorn, vos agendas (pour noter les sorties, pas les devoirs) et laissez-vous surprendre: vous risquez bien de découvrir votre prochain coup de cœur ciné.
