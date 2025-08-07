beau temps24°
Ces 4 blockbusters vont enflammer votre mois d'août

Vidéo: watson

La fin du mois d'août, ce n’est pas que le retour du boulot, métro, dodo. C’est aussi l’un des moments les plus excitants de l’année pour les fans de cinéma. Et cette année, les sorties du mois d’août promettent de réveiller les salles obscures.
07.08.2025, 18:5107.08.2025, 18:51
Jérémie Crausaz
Entre suites très attendues, retours d’icônes cultes de notre enfance et ovnis cinématographiques, les studios ont gardé de belles cartouches pour la fin de l’été.

Que l’on soit amateur de combats, de thrillers bien tordus ou de films qui retournent l’estomac (et le cerveau), chaque cinéphile va forcément y trouver son bonheur.

Spider-Man reprend du service, et on a les images

Dans cette vidéo, on vous embarque pour un tour d’horizon des films de la rentrée à ne pas louper.

Préparez vos popcorn, vos agendas (pour noter les sorties, pas les devoirs) et laissez-vous surprendre: vous risquez bien de découvrir votre prochain coup de cœur ciné.

Vidéo: watson

Spider-Man reprend du service, et on a les images
Le tournage du prochain Spider-Man a débuté à Glasgow, ce vendredi 1er août. L’acteur qui l’incarne à l’écran, Tom Holland, a publié quelques images, pour le plus grand bonheur de ses fans.
C’est officiel: Tom Holland est de retour en Spider-Man, et il a confirmé la nouvelle en postant deux photos sur Instagram. Plus qu’un simple teasing, ceci marque le début du tournage en Écosse de Spider-Man: Brand New Day, le 4ᵉ film de la saga qui est prévu pour juillet 2026.
L’article