L'une de ces trois stars est «l'homme le plus sexy du Royaume-Uni»

Pour vous dire, même Cillian Murphy et Idris Elba n'ont pu régater.

Il paraît qu'il faut dire que la beauté est subjective. Si les concours s'en tamponnent, encore faut-il mettre d'accord toutes les subjectivités. Comme tous les ans, le site IllicitEncounters, qui s'avance comme «le meilleur site de rencontres pour personnes mariées», a lâché les votes dans tout le Royaume-Uni et l'Irlande pour pouvoir pécher «l'homme le plus sexy de l'année». Vaste tâche. Surtout que sexy ne veut pas forcément dire beau.

(L'inverse est tout aussi vrai.)

Autant vous le dire tout de suite, Charles III est hors jeu. Allez savoir pourquoi. Sans doute est-il bien trop occupé à se renverser du concentré de tomate sur la tronche. Son fils aîné, en revanche, campe logiquement un rôle de favori. Bien sûr, William n'est de loin pas le seul à ravager les cœurs des citoyens britanniques de son charme équin. «Trou du cul» ou non.

Au hasard, Cillian Murphy, David Beckham, Idris Elba, Hugh Grant, Jude Law, Robert Pattinson, Tom Holland, Theo James ou Jonathan Rhys Meyers ont clairement les arguments nécessaires pour le renvoyer à ses potagers du palais de Kensington. En vain.

Sorry mate, Theo James est aux fraises. Comme d'ailleurs la plupart de ses petits copains aux pectoraux apparents. Pour les 2000 femmes chargées d'élire «l'homme le plus sexy de l'année», le côté animal, et si possible de la ferme, a compté plus que tout autre argument. (On vous raconte ça plus tard.) Mais c'est sans doute la raison pour laquelle Cillian Murphy doit se contenter de la cinquième place et Ryan Reynolds de la 26e (!).

Pour parvenir à départager les BG, ces femmes ont eu la lourde tâche de dresser une liste de 50 personnalités masculines (et accessoirement britanniques), du plus au moins sexy, en leur flanquant une note entre 1 et 10. Ludique? Sûrement. Injuste? Alors, ça, il faut le demander à Harry, le prince en fuite aux Etats-Unis et en fond de classement, puisqu’il suffoque à la 47e place de ce classement loufoque qui, par chance, ne changera pas la géopolitique mondiale.

Les bonnes surprises

Animal, qu'on vous disait. Pour votre gouverne, sachez par exemple que traverser l'Afrique au pas de course, ça fonctionne. Russ Cook et sa barbe crusoèsque peuvent se réjouir d'une belle 9e place. Tout comme le sélectionneur anglais Gareth Southgate, 53 ans, que les femmes volages ont hissé au pied du podium.

Sans exagérer, la couronne peut être fière de son futur roi. Le prince de Galles assume sans honte la troisième place de ce classement. Plus jeune et encore moins félin que Monsieur Kate, on trouve une araignée souriante et imberbe en deuxième position. Tom Holland, chouchou de Zendaya, a même reçu le soutien indirect d'un célèbre homonyme, historien celui-là, en pariant qu'il fera mieux l'année prochaine.

Vous ne connaissez sans doute pas le vainqueur

Mais c'est une star incontestée au pays de la sauce Worcestershire. Un propriétaire terrien et un journaliste. Agé de 64 ans. Qui crève l'écran depuis quatre ans dans le cadre de son émission Clarkson's Farm. Sorte de Karine Le Marchand du fin fond des Cotswolds, mais sans les paysans célibataires, notre «homme le plus sexy du Royaume-Uni et de l'Irlande» gère une ferme de 1 000 acres, devant les caméras d'Amazon Prime, pour «sensibiliser le public aux problèmes de l'industrie agricole britannique sur la scène internationale», nous éclaire Wikipédia.

Un gentleman farmer qui bosse la chemise ouverte sur un torse velu, qui faisait les beaux jours du sport automobile, pendant vingt ans, avec son émission Top Gear et qui a raflé neuf points sur dix.

Ladies (mais pas que), voici Jeremy Clarkson:

Pour l'anecdote, c'est la deuxième fois consécutive que Clarkson coupe la priorité aux éphèbes de la Perfide Albion. Interrogée par le Daily Mail, la porte-parole du site de rencontre s'est armée d'une métaphore pour expliquer le doublé du paysan joliment bestial: «Clarkson et sa ferme sont un peu comme l'arche de Noé. Tout comme les animaux dans cette histoire, sa victoire dans le vote de l'homme le plus sexy s'est donc faite par deux».

Mais encore? «Nous connaissons tous son caractère impétueux, mais la dernière saison de son émission a montré qu'il pouvait aussi toucher les cœurs. Il est clair que son look de fermier continue de faire des ravages» Jessica Leoni, du site Illicitencounters.com

Si le Royaume-Uni a toujours été plus prolifique en beaux gosses qu'en cuisine, force est de constater que les clientes de ce site de rencontre pour mariés frustrés savent se montrer originales.