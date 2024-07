Le Suisse Marc Edmund a vécu une expérience plutôt extraordinaire avec Britney cette semaine. images: getty, shutterstock et dr, montage: watson

Britney a partagé le travail de ce Suisse: «J’ai cru que c'était un fake»

Ce n'est pas parce qu'on a plus d'un million d'abonnés sur Instagram qu'on n'est pas «surpris» et «excité» de découvrir que l'interprète de Baby One More Time a partagé l'une de nos publications. Le Suisse Marc Edmund a vécu une expérience plutôt extraordinaire cette semaine. Explications.

En 2024, après une carrière incroyable et plusieurs drames, Britney Spears c'est un compte Instagram avant d’être une chanteuse pop. C'est ainsi. Très active sur les réseaux sociaux, la star mondiale de 43 ans fait tous les jours virevolter ses (et nos) émotions comme sur des montagnes russes. De ses danses lascives qui ne font pas forcément l'unanimité, aux règlements de compte personnels qu'il n'est pas toujours évident de décrypter, Brit' est imprévisible et insaisissable.

Et c'est comme ça qu'on l'aime.

Cette semaine, dans un énième coup de gueule virtuel, l'interprète de Baby One More Time a fait rougir nos belles montagnes suisses. Oui, vous avez bien lu. Aussi étrange que cela puisse paraître, la star s'est armée d'une courte vidéo de la vallée et des gorges de Rosenlaui, dans l'Oberland bernois, pour signifier sa colère.

«Dans un monde si miraculeux, tout ce que je peux dire, c'est que vous profitez de ma maison sur la plage ! !!??? Rêvez, vous êtes de beaux êtres humains innocents 🖕🖕🖕» (Les trois majeurs dressés sont d'origine)

Un tacle apparemment adressé à sa sœur cadette, alors en vacances en famille au bord de la mer et dont les relations ne sont pas au beau fixe. En empruntant ainsi une carte postale furieusement suisse, Britney considère donc que notre pays fait partie d'un «monde miraculeux». Merci à elle.

Bien sûr, ce n'est pas la célèbre Américaine qui a filmé cette séquence. Le propriétaire de cette vidéo s'appelle Marc Edmund. Un créateur de contenus suisse, âgé de 21 ans et établi à Bâle, qui passe ses journées à propager des paysages idylliques made in Switzerland. Au point que son compte Instagram semble avoir été imaginé par les esprits de Heidi et de Guillaume Tell réunis.

Histoire d'attraper une réaction en vol, nous avons donc lancé un message à Marc Edmund. Inutile de dire qu'au saut du lit, mercredi matin, cet influenceur à croix blanche n'en croyait pas ses yeux. Grâce aux doigts d'honneur de Britney Spears, sa publication avait déjà fait huit fois le tour de la Terre.

«J'ai évidemment été très surpris et un peu excité en même temps qu'une personnalité aussi importante partage l'un de mes posts. J'ai sérieusement pensé que c'était un fake au début» Marc Edmund, quand il a découvert que Britney Spears avait partagé sa publication.

Avant même le premier café, il sentait que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Sa boîte de réception était pleine à craquer, «quelques amis m'avaient mis au courant, mais c'est quand j'ai découvert toutes les notifications que j'ai compris qu'elle avait vraiment partagé ma vidéo». A l'entendre, il est des réveils autrement moins agréables que cela. Mais en a-t-il profité pour tenter d'entrer en contact avec la star de la pop?

«Oui! Quand j'ai découvert ma vidéo sur son profil, j'ai remercié Britney en privé» (Hélas, sans réponse jusqu'ici)

Quand Madame Spears, qui pèse tout de même près de 43 millions de followers, braque ainsi la lumière sur le travail d'un Suisse, on pourrait raisonnablement penser que l'impact ressemble à un véritable tremblement de terre. Mais si «l'attention et les messages ont été très nombreux», Marc Edmund considère qu'il n'a «pas gagné beaucoup de nouveaux abonnés grâce à cette publication, environ 2000 à 3000».

Ce qui peut paraître beaucoup pour nous autres qui publions des photos de bouffe pour impressionner nos 112 followers, n'est effectivement pas Byzance pour notre influenceur national. Et pour cause: Marc Edmund, qui avoue «ne pas écouter souvent» la musique de Britney, «même si certaines de ses chansons sont des classiques absolus», peut compter sur une audience qui dépasse le million.

Comment la star a-t-elle bien pu tomber sur son travail? S'il n'a pas de réponse toute faite à nous balancer, Marc esquisse plusieurs pistes. Si «plusieurs gros influenceurs américains» le suivent depuis peu, il avait également réalisé que sa vidéo des gorges de Rosenlaui gagnait très vite en visibilité:

«De manière générale, mon travail touche beaucoup les Etats-Unis, les Américains adorent notre pays. Cette vidéo, qui compte beaucoup pour moi, était devenue virale avant que Britney la partage. Sans doute qu'elle l'a découverte dans ses suggestions».

«Britney Spears apprécie peut-être simplement la Suisse et trouve autant que moi que la nature de notre pays est fascinante!» L'influenceur suisse qui a inspiré la star.

Il faut préciser que Marc Edmund n'est pas un vague internaute du dimanche. Son compte «swissedmund» est progressivement devenu son outil de travail et sa passion un métier. Il collabore aujourd'hui avec la plupart des structures touristiques de notre pays, dont certains grands hôtels «comme le Kempinski à Saint-Moritz». Un influenceur pur jus qui se dit «amoureux de ces paysages incroyables et de cette beauté naturelle».

Ce succès en ligne lui fait très vite nous avouer que ce n'est pas la première fois qu'il tape dans l'œil d'une célébrité mondiale:

«Khloé Kardashian a liké l'une de mes publications l'hiver dernier» La soeur de Kim, c'est tout de même 308 millions d'abonnés sur Instagram.

La vidéo en question: Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marc Edmund🇨🇭 (@swissedmund) Précisons que Khloé Kardashian n'est pas la seule à avoir aimé cette vidéo de Marc, datant du mois de novembre 2023: 3 millions d'internautes ont fait comme elle et plus de 50 millions l'ont regardée.

Switzerland... so trendy

Les comptes qui vantent la beauté renversante de nos contrées sont légion sur les réseaux sociaux. Une féroce stratégie de Suisse Tourisme, qui sait pertinemment qu'une vidéo de la célèbre cascade de Lauterbrunnen ou d'une fourchette dans un caquelon vaut tous les mots du monde. Sans compter que les influenceurs ne sont pas nés de la dernière pluie: les paysages suisses, c'est idéal pour engranger du trafic, notamment chez les anglophones.

De son côté, Marc Edmund jure qu'il n'«utilise le hashtag #switzerland que pour toucher le bon public» et que c'est «la qualité du contenu ainsi que le temps et l'énergie que vous y consacrez qui ont le plus d'impact».

«Instagram n’a jamais été au centre de mes préoccupations. J'ai commencé toute cette aventure comme un passe-temps, car j'aime faire de la randonnée et mettre en valeur les caractéristiques uniques de nos paysages suisses» Marc Edmund

De son côté, après avoir aimé la Suisse très fort, Britney Spears semble être passée à autre chose. Le lendemain de sa publication, elle avait déjà supprimé la légende agressive qui accompagnait la vidéo de Marc. Et puis, vendredi, coup de grâce, la belle vallée de Rosenlaui disparaissait carrément de son compte Instagram.

Allez, sans rancune et merci pour le clin d'œil!

