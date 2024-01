Le dernier coup de gueule de la star sur Instagram est clair. Image: watson

Vous espériez un nouvel album de Britney? La star douche ses fans

Alors que des rumeurs entourant un projet d'album circulent, avec l'engagement d'artistes pour écrire des chansons, la star a coupé court à toute discussion. Sur Instagram, Britney Spears a assuré qu'elle «ne retournera jamais dans l'industrie de la musique».

Les fans qui espéraient de toutes leurs forces voir Britney Spears sortir un nouvel album un jour risquent d'être très déçus. Alors que les rumeurs d'un nouveau projet vont bon train, le dernier coup de gueule de la star sur Instagram est clair, net et précis: la chanteuse de 42 ans n'a aucune envie de revenir à un rythme métro-boulot-dodo.

«Juste pour que ce soit clair, la plupart des médias sont des ordures!!! Ils n'arrêtent pas de dire que je me tourne vers des gens au hasard pour faire un nouvel album... Je ne reviendrai jamais dans l'industrie de la musique!!!» Britney Spears sur Instagram.

L'Américaine enchaîne en assurant qu'elle écrit pour le plaisir, ou pour d'autres personnes. «Je suis un ghostwriter et j'aime vraiment ça!», clame-t-elle.

«Pour ceux qui ont lu mon livre, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi ... J'ai écrit plus de 20 chansons pour d'autres personnes au cours des deux dernières années» Britney Spears sur Instagram.

À propos de son autobiographie The woman in me, sorti il y a quelques semaines, Britney écrit encore que, selon certaines rumeurs, il aurait été publié sans son accord «et de manière illégale, et c'est loin d'être vrai». Celle qui commence son texte par «la plupart des médias sont des ordures» conclut son post par une allusion, justement, aux articles plus élogieux qui parlent d'elle:

«Avez-vous lu les médias ces jours-ci ??? Je suis tellement aimée et bénie !!!» Britney Spears sur Instagram.

Alors, Britney coupe-t-elle définitivement les ponts avec l'industrie musicale? Comme le souligne Page Six, le post de Britney a été publié peu après que le tabloïd américain a rapporté une information à propos d'un album en préparation. «Charli XCX et Julia Michaels sollicités pour écrire le premier album de Britney Spears en près d'une décennie», titrait le média le 3 janvier, reprenant une information de Rolling Stone.

Le magazine spécialisé précise notamment que le producteur Cirkut, à qui l'on doit l'album Diamonds and Dancefloors d'Ava Max et le titre Unholy de Sam Smith et Kim Petras, est aussi à bord. Le média cite encore une source proche du projet, qui explique que l'équipe de Britney tente de lui faire retrouver sa passion pour la musique:

«Pour l'instant, le management et l'A&R essaient de l'enthousiasmer pour la musique [...]. Actuellement, elle ne participe pas activement à l'enregistrement, mais ils préparent des chansons qu'ils lui présenteront [...]. Rien n'est gravé dans la roche.» La source auprès de Rolling Stone.

Si l'on en croit les dires de la principale intéressée, qu'on se fie à son post Instagram ou à son livre, refaire de la musique n'est pas à l'ordre du jour.

«Faire avancer ma carrière musicale n'est pas mon objectif pour le moment» Britney Spears dans son autobiographie.

Si la chanteuse n'y voit aucun problème, disant préférer se concentrer sur elle-même après 13 années de tutelle, son entourage a, une fois de plus, d'autres projets pour elle. «Tout le monde veut qu'elle fasse à nouveau de la musique, mais je ne sais pas si elle en est encore là», déclare la source à Rolling Stone. Une heure après son post Instagram, Britney en a publié un autre.

Une théière rose, et surtout, une histoire à propos de machine à remonter le temps.

«Et si la théorie de la machine à remonter le temps était réelle 😳😳😳😳 ???? Ce serait vraiment cool, n'est-ce pas ??» Britney Spears sur Instagram.

Que faut-il y voir, y comprendre? Un message, une déclaration, quelque chose à lire entre les lignes? ... Ou rien, juste une photo d'une bête théière rose et une histoire de temporalité? La suite au prochain épisode, ou au prochain post cryptique de Britney.

