Qui est Nikki Lilly, l'influenceuse qui a ébloui Cannes?

Cette influenceuse britannique de 21 ans a fait sensation sur le tapis rouge du film The History Of Sound. Atteinte d'une malformation, elle milite aux Nations Unies et tient une émission sur la BBC.

Ça fait plusieurs années que Cannes invite des personnalités des réseaux sociaux. Pour rappel, TikTok est le partenaire officiel du festival depuis 2022, ce qui avait alors fait grincer des dents. Certes, il y a des créatrices de contenu comme la Française Léna Situations et des instagrameuses et influenceuses comme Farhana Bodi, mais il y a aussi des personnalités dont on entend moins parler et qui méritent, elles aussi, un coup de projecteur.

C'est le cas de Nikki Lilly, youtubeuse britannique de 21 ans suivie par 2,89 millions d’abonnés.

Nikki Lilly a été invitée au Festival de Cannes par L'Oréal.

Elle a commencé à partager ses moments de vie sur la plateforme à l'âge de 8 ans, soit deux ans après avoir été diagnostiquée d’une malformation artérioveineuse (des liens anormaux entre les veines et les artères) la conduisant à pas moins de 90 opérations. Elle y partage des contenus semblables à n'importe quelle influenceuse, comme ses astuces beauté, ses voyages et ses looks, mais aborde aussi sa maladie et se montre vulnérable.

Grâce à ses vidéos, en 2019, à seulement 15 ans, Nikki Lilly devient la plus jeune lauréate d’un BAFTA Special Award, l'équivalent des Oscars britanniques. Elle a également été récompensée d’un International Emmy Kids Award pour le documentaire Born to Vlog dont elle a fait l'objet. On peut la voir dans un second documentaire, I Will Survive, et elle présente depuis 2018 sa propre émission sur la BBC intitulée Nikki Lilly Meets dans laquelle elle s’entretient avec des personnalités influentes.

La Britannique d'origine indienne et gréco-chypriote n'agit pas seulement derrière son écran. Elle profite de sa notoriété pour agir sur le terrain. Elle est la marraine du programme Face Equality International, un mouvement qui milite pour normaliser les personnes atteintes de malformations. Elle est montée plusieurs fois à la tribune des Nations Unies pour prendre la parole.

Nouvelle marche franchie pour Nikki Lilly: le Festival de Cannes. La youtubeuse était habillée d'une robe rouge signée du duo québécois Matières fécales.

Nikki Lilly à l'hôtel Martinez à Cannes.

Sur Instagram, les internautes l'ont félicité pour son courage et sa confiance en elle:

«Elle est belle, non pas malgré sa maladie, mais avec elle. Elle s’affirme, elle accepte, elle brille. C’est cette force tranquille, ce courage nu, qui fait tout son charme» Commentaire sur le compte de Brut, partenaire officiel du Festival de Cannes Instagram

«La force et le courage qu'il nous faudrait pour être à sa place. Respect ❤️»

