Jude Law pue à mort pour son dernier rôle et Alicia Vikander a dû l'embrasser

L'acteur s'est aspergé d'un parfum, fumet caca et sang, pour incarner Henri VIII dans Firebrand, film en compétition à Cannes.

Pus, sang, caca et sueur, c'est la nouvelle fragrance de Jude Law. Du moins, c'est celle qu'il a portée sur le tournage de Firebrand (Le Jeu de la Reine en français, mais aucun rapport avec la série Netflix sur les échecs) du réalisateur brésilien Karim Aïnouz. Il y a incarné Henri VIII, ce roi qu'on connait sous le surnom de Barbe Bleue et qui a régné en Angleterre au XVIe siècle.

Pour entrer corps et âme dans son personnage peu sympathique (le mec a exécuté chacune de ses épouses parce qu'il était fou), l'acteur britannique de 50 ans s'est prêté à une transformation physique radicale. Dans les rares séquences disponibles sur le web, on le reconnaît à peine avec sa barbe longue et ses prothèses.

Une des rares séquences disponibles sur YouTube:

Historiquement, le monarque amateur de bonne chère était obèse et souffrait de graves problèmes de santé, notamment d’ulcères purulents aux jambes (si vous voulez absolument savoir à quoi ça ressemble, allez sur Google images, ça va vous calmer). On raconte aussi qu'il sentait extrêmement mauvais. Jude Law ne pouvant se faire des ulcères (parce que quand même, c'est dangereux) a décidé de puer la mort sur le plateau de tournage, histoire d'être au plus près de Barbe Bleue, n'en déplaise à ses collègues de travail.

«J’ai lu plusieurs récits intéressants selon lesquels, à cette époque, on pouvait le sentir à trois pièces de distance parce que sa jambe pourrissait tellement qu’il cachait l’odeur avec de l’huile de rose. J’ai donc pensé que cela aurait un plus grand impact si moi aussi je sentais mauvais» Jude Law en conférence de presse au Festival de Cannes.

Et pour ce faire, il a fait appel aux services d'un nez comme on dit dans le jargon du parfum, capable de reproduire une odeur tantôt délicate, tantôt nauséabonde. En l'occurrence, le parfum sur mesure créé pour Jude Law mélangeait des effluves «de pus, de sang, de matière fécale et de sueur» selon les dires de l'acteur.

«Au départ, je l’ai utilisé subtilement, je pensais juste l’utiliser sur moi, mais Karim [Aïnouz] s’en est emparé et il en a vaporisé partout» Jude Law en conférence de presse.

«Quand ils quittaient le plateau pour manger, je venais et j’aspergeais toute la pièce, chaque pièce avait une odeur et c’était incroyable – et quand Jude arrivait sur le plateau, c’était tout simplement horrible.» A confirmé le metteur en scène.

Firebrand est en compétition pour la palme d'or à Cannes. C'est le premier projet international du réalisateur brésilien Karim Aïnouz. Pour le site Télérama, c'est un conte féministe un peu sage, mais dans lequel Jude Law et Alicia Vikander sont excellents.

