«Oppenheimer», le blockbuster de Christopher Nolan, se dévoile

La bande-annonce d'Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan, est là. Ce thriller s'annonce comme l'un des films les plus attendus de 2023.

«Ils n'en auront peur que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront que quand ils l'auront utilisée», dit une voix off dans la première bande-annonce du film très attendu Oppenheimer. Et plus loin: «Je ne sais pas si on peut nous confier une telle arme. Mais nous n'avons pas le choix.» On parle ici des armes nucléaires utilisées par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, a joué un rôle crucial dans le développement de ces armes dans les années 1940.

Le film est basé sur le livre American Prometheus écrit par Kai Bird et Martin J. Sherwin à propos d'Oppenheimer. Il a obtenu le prix Pulitzer de la biographie en 2006.

L'affiche d'Oppenheimer. Bild: universal pictures

Chaque film de Christopher Nolan est toujours très attendu. D'une part, chacun de ses projets apparaît plus fou et surprenant que le précédent, d'autre part, il est capable de varier les genres en passant d'un film de super-héros (The Dark Knight) à la science-fiction (Interstellar) en passant par le film de guerre (Dunkerque). Le réalisateur a été nommé à plusieurs reprises aux Oscars et aux Golden Globes.

Le personnage principal J. Robert Oppenheimer est joué par Cillian Murphy. Le casting comprend d'autres stars telles qu'Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Jack Quaid et Rami Malek.

La musique dont on entend un extrait dans la bande-annonce est composée par Ludwig Göransson avec qui Christopher Nolan a déjà travaillé pour Tenet.

Le biopic aurait dû sortir en salles en 2021, mais il a été repoussé en raison de la pandémie. Le tournage a eu lieu en hiver et au printemps de cette année. (cmu)

Oppenheimer sera au cinéma le 19 juillet 2023.

La bande-annonce:

