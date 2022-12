Quiz

«QUOI? Elle a joué dans CE film?» 26 fois où vous n'avez pas reconnu les acteurs

Ce sont des acteurs et des actrices célèbres. Des artistes, hommes et femmes, qui brillent dans un rôle principal et acquièrent un statut d'icône. Ce sont des stars mondiales que l'on reconnaît toujours et partout.

Toujours et partout, vraiment?

Euh... non, on parie? De nombreuses stars ont joué dans des films célèbres sans que nous le sachions. Vous n'y croyez pas? Alors voilà 26 preuves:

Apocalypse Now (1979): un classique. Mais qui est ce colonel Lucas qui confie à Willard (Martin Sheen) sa mission secrète?

C'est... Bild: imdb

Harrison Ford!

Voici une scène de Retour vers le futur 2 (1989): qui est le gosse devant à gauche?

C'est... bild: imdb

Elijah Wood!

Dans Notting Hill (1999), il y a cette scène dans laquelle Hugh Grant se fait passer pour un journaliste de cinéma et doit interviewer un enfant star:

Mischa Barton.

«WE CUT OFF YOUR JOHNSON!» Les «nihilistes» allemands hyper-agressifs de The Big Lebowski (1998) sont devenus cultes. Qui est celui sur la gauche de l'image?

C'est... Bild: imdb

... Flea, bassiste des Red Hot Chili Peppers (qui joue d'ailleurs aussi des rôles secondaires dans Retour vers le futur 2 et d'autres films.

Qui se souvient de Jumanji (1995) avec Robin Williams dans le rôle principal? Et qui jouait le rôle de la jeune fille (au centre sur la photo)?

C'est... Bild: imago

... Kirsten Dunst!

Dans Star Wars: Episode I - La Menace Fantôme, il y avait cette histoire de Sabé, la dame de compagnie de la reine Amidala, qui avait été utilisée comme sosie de la reine en raison de sa ressemblance physique:

A gauche de l'image, la reine Amidala, jouée par Natalie Portman; au centre, Sabé, incarnée par... Bild: imago

Keira Knightley.

Qui est cette jeune fille de 13 ans qui, en 2000, dans un épisode de Sex and the City, engage Samantha comme organisatrice de fête pour sa Bat Mitzvah?

C'est... Bild: imdb

Kat Dennings!

Ok, c'est logique, on ne reconnaît pas la star derrière ce masque dans l'une des scènes d'ouverture de Hot Fuzz (2007). Mais c'est quand même drôle quand on le sait ensuite.

C'est... Bild: imdb

... Cate Blanchett.

Et qui est cette adolescente dans Malcolm in the Middle dans les années 2000?

C'est... Bild: imdb.

... Emma Stone.

Cette actrice a apparemment si bien fait son travail dans la série télé Alerte à Malibu qu'elle a été engagée deux fois: en 1994 dans le rôle d'Annie (à gauche) et en 1995 dans celui de Bonnie (à droite).

C'est... Bild: imdb

Mila Kunis.

Restons-en à Alerte à Malibu, l'une des séries à succès des années 1990! Un jeune homme qui a pu y mettre en scène son torse bien entraîné dans un rôle secondaire de 1999 à 2001 fait encore bonne figure aujourd'hui:

C'est... Bild: imdb

... Jason Momoa.

Dans un épisode d'Alerte à Malibu de 1994, cette actrice jouait les sœurs jumelles Mattie et Gwen Brown - l'une gentille, l'autre méchante:

C'est... Bild: imdb

... Carrie-Anne Moss.

Restons en 1994! C'est en effet à cette époque que sort Entretien avec un vampire, avec Tom Cruise et Brad Pitt.

Dans le rôle de Claudia, l'enfant-vampire... Bild: imago

Encore Kirsten Dunst!

L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux (1998) avec Robert Redford et...

... à droite... Bild: imdb

... Scarlett Johansson!

Et qui jouait le fils de Billy Crystal dans La Vie, l'Amour, les Vaches (1991) ?

C'est... Bild: imdb

... Jake Gyllenhaal.

Qui jouait Irina, la petite amie russe d'un chef de la mafia et chanteuse de country en puissance, dans le film de James Bond Goldeneye en 1995?

C'est... Bild: imdb

... Minnie Driver.

En 2002, après que Britney Spears eut gravi tous les hit-parades de la planète, la jeune femme visait le cinéma! Sa première réalisation a été le drame pour adolescents Crossroads, qui raconte l'histoire de trois amies qui grandissent dans une petite ville de Géorgie. Nous connaissons désormais les deux jeunes femmes aux côtés de Britney:

A gauche de l'image... Bild: imdb

Taryn Manning.

Et à droite...

... Zoe Saldana!

Il faut sauver le soldat Ryan (1998) – un chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Dans le train de Tom Hanks aka capitaine Miller, on trouve...

Le type, là... Bild: imdb

Vin Diesel!

Et qui joue le moine jésuite terrifiant dans le drame historique Elizabeth (1998)?

C'est... Bild: imdb

Daniel Craig.

Le fumeur de joints complètement stone de True Romance (1993) - un rôle mineur, mais inoubliable:

C'est... Bild: imdb

Brad Pitt!

Dans Twilight (2008), elle a joué le rôle de Jessica, qui se lie d'amitié avec Bella, le personnage principal, lorsque celle-ci s'installe pour la première fois en ville:

C'est... Bild: imdb

Anna Kendrick.

Et qui jouait la mère enjouée de Regina dans Mean Girls?

C'est... Bild: imdb

... Amy Poehler.

Platoon (1986): quand des gens comme Charlie Sheen, Tom Berenger et Willem Dafoe font partie du casting, il peut arriver qu'on passe carrément à côté de ce monsieur-là:

C'est... Bild: imdb

Johnny Depp!

Iconiques: Uma Thurman et John Travolta dans le restaurant Jack Rabbit Slim's dans le film Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino. Mais qui joue le serveur qui doit se faire passer pour le chanteur de rock'n'roll des années 1950 Buddy Holly?

C'est... Bild: imdb

Steve Buscemi.

Et qui joue Ruthie (en bas à gauche de l'image) dans le film de Tim Burton Big Fish (2003) ?

C'est... Bild: imdb

Miley Cyrus!

