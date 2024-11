«Harry Potter» revient avec une série en 2026. Image: warner bros.

Nos idées pour que la nouvelle série Harry Potter cartonne

Fans de Harry Potter, unissez-vous! Qu'est-ce que la nouvelle série Harry Potter devrait faire de mieux que les films? Voici nos propositions.

Une nouvelle série Harry Potter est annoncée pour 2026. Les castings pour les rôles principaux sont actuellement en cours en Angleterre et en Irlande. La série a un grand potentiel pour renouer avec le succès des livres et des films, car même après tant d'années, la communauté de fans est toujours très importante et active.

Les producteurs ont désormais la possibilité de corriger les «erreurs» des films passés. L'occasion pour eux de s'intéresser encore plus précisément aux livres. Selon les premières informations, une saison devrait couvrir un livre à la fois.

Depuis que l'on sait que ce remake est en cours de production, les fans discutent de ce que Warner Bros devrait faire de différent ou ce qui devrait être amélioré par rapport aux films. Nous avons nous aussi quelques idées à ce sujet.

Ginny a besoin d'une personnalité ...

«Ginny a besoin de ... eh bien: d'un caractère».» Sabeth Vela

Dans les livres, Ginny se montre intelligente, drôle et forte - mais dans les films, ces qualités sont totalement ignorées. Elle est représentée de manière très unidimensionnelle et n'apporte que peu de choses à l'intrigue. Il semble que le seul but de Ginny soit d'être l'amie de Harry.

Image: warner bros.

… et plus d'alchimie avec Harry

Et cette romance n'est malheureusement pas très convaincante. Leurs interactions sont souvent désagréables à regarder et semblent très peu naturelles.

«Ils étaient le pire couple des films» Sabeth Vela.

Image: warner bros.

Des personnages mieux écrits

«Il est évident qu'un film doit faire des concessions. Mais dans une série, il y a autant de temps pour développer les personnages que dans un livre. Laissez Ron faire partie intégrante du trio, avec sa connaissance du monde des sorciers. Donnez un caractère à Ginny. Faisons en sorte de détester Percy, puis de l'aimer à nouveau». Adrian Bürgler

Ron devrait avoir plus de temps d'écran. Image: slashfilm.com

Les acteurs doivent convaincre

«Les actrices et les acteurs qui tiennent les rôles principaux doivent être super convaincants. Ils auront, à mon avis, beaucoup de mal à faire disparaître de l'esprit des spectateurs les acteurs associés aux protagonistes». Andrea Hässig

Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe seront toujours Hermione, Ron et Harry dans nos têtes. Image: imago images

De meilleurs duels

«Il s'agit bien de magie, et pas simplement de se lancer des éclairs de lumière à la tête de son ennemi. Dans les films, cela a été bien mis en scène, mais une seule une fois. C'était dans L'Ordre du Phénix', durant le duel Dumbledore contre Voldemort. La magie devrait toujours être aussi spectaculaire.» Adrian Bürgler

C'est à cela que les duels de magie devraient toujours ressembler dans Harry Potter:

Peeves doit être présent

Peeves est un esprit frappeur qui sème le chaos à Poudlard autant qu'il le peut. Des scènes avec Peeves ont effectivement été tournées pour les films, mais elles n'ont pas été retenues.

«Si Peeves n'est pas là, je ne regarde pas» Sabeth Vela.

L'esprit frappeur est décrit comme suit dans les livres: un petit homme au visage sournois. Il porte un chapeau en forme de cloche et un nœud papillon orange. En tant que fantôme, il peut se rendre invisible, flotter et apparaître à n'importe quel endroit de Poudlard.

Peeves apparaît dans le jeu informatique Hogwarts Legacy. Image: warner bros.

Les «maraudeurs» doivent être plus jeunes

«Certains personnages adultes devraient paraître plus jeunes». Sabeth Vela

Remus Lupin et Sirius Black ainsi que Severus Rogue ont le même âge que les parents de Harry. Ceux-ci étant morts dans leur vingtaine, Rogue, Lupin et Black devraient avoir la trentaine dans les films - un âge qu'ils n'ont clairement pas. Ces personnages seront-ils rajeunis dans la série?

Ce n'est pas si évident, mais ces hommes sont censés avoir une trentaine d'années: Severus Rogue, Sirius Black et Remus Lupin. Image: warner bros.

Rendez à Harry ses yeux verts!

«Les yeux de Harry devraient être de la même couleur que ceux de sa mère: verts. Dans les livres, ils en parlent tout le temps.» Sabeth Vela

La couleur bleue des yeux de Daniel Radcliffe a été conservée dans les films, bien qu'ils soient verts dans les livres. Ceci parce que Radcliffe ne supportait pas les lentilles de contact colorées. Il a donc été décidé d'y renoncer.

Les yeux verts de Harry sont un vrai sujet dans l'oeuvre de J.K. Rowling. Image: warner bros.

Rester plus fidèle aux livres

«Il est nécessaire que les scénaristes prennent leur temps. La plus grande erreur des films a été de liquider l'histoire en sept parties et d'ignorer complètement certaines intrigues importantes. Pour ceux qui ont vu les films en premier, cela a semé une grosse confusion. Ce n'est qu'en lisant les livres après coup que l'intrigue prend tout son sens à partir du quatrième film. C'est agaçant. Montrez-nous donc toute l'histoire.» Leo Helfenberger

Il faut que les livres et les films soient plus cohérents. Image: warner bros.

Hermione ne doit pas être qu'une intello

«... mais il faut aussi refléter la rebelle qu'elle est dans les livres. Celle qui fait chanter une journaliste gênante et qui s'oppose à l'asservissement des elfes de maison.» Aylin Erol

Dans le livre, Hermione Granger est une boss girl, à l'esprit indépendant. Image: Warner Bros.

Libérons les elfes de maisons!

Si le film aborde le sujet des elfes de maison à travers le destin de Dobby, les films éludent complètement leur condition d'esclaves au sein du monde magique. Dans les livres, Hermione Granger fonde notamment la Société d'Aide à la Libération des Elfes. Hermione milite pour amener les elfes de maison de Poudlard à réfléchir sur leurs conditions d’existence, créant ainsi tout un arc sur la notion de droits civiques pour ces créatures magiques. Sainath Bovay

On espère voir la La Société d'Aide à la Libération des Elfes à l'écran. Image: Warner Bros.

