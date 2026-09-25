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Margot Robbie change de nom après dix ans de mariage

Margot Robbie a discrètement adopté le nom de famille de son époux.
Après dix ans de mariage, Margot Robbie fait un changement inattendu.image: getty/watson

Margot Robbie n'est plus tout à fait Margot Robbie

Ça y'est, elle l'a fait! Dix ans après son mariage avec le réalisateur britannique Tom Ackerley, Margot Robbie a discrètement adopté le nom de famille de son époux.
25.09.2026, 13:5925.09.2026, 13:59

Elle possède l'un des noms les plus reconnaissables d'Hollywood. Pourtant, sur le papier du moins, l’actrice australienne s’appelle désormais Margot Ackerley. Un changement pour le moins notable repéré par Page Six à qui, décidément, il n'échappe rien, dans de nouveaux documents officiels britanniques concernant LuckyChap Entertainment, la société de production que l’actrice a cofondée avec son mari, Tom Ackerley.

Jusqu’ici enregistrée sous le nom de «Margot Elise Robbie», la star de 36 ans y apparaît désormais sous celui de «Margot Elise Ackerley». Le document officialisant la modification a été reçu lundi par Companies House, l’organisme britannique chargé du registre des sociétés.

Un changement particulièrement discret, puisque Margot Robbie et Tom Ackerley approchent déjà de leurs dix ans de mariage. Les deux se sont dit «oui» en décembre 2016, lors d’une cérémonie intime à Byron Bay, en Australie, deux ans après le début de leur relation. Ils sont devenus parents d’un petit garçon en octobre 2024.

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Toutefois, que l'on se rassure: pas de grand bouleversement à prévoir sur les affiches de cinéma. L’actrice devrait continuer à utiliser Margot Robbie comme nom professionnel, comme elle le fait depuis le début de sa carrière. Elle apparaît d’ailleurs toujours sous ce nom au générique de ses productions récentes.

Ce changement concerne pour l’instant les documents liés à LuckyChap Entertainment, l’entreprise fondée en 2014 par Margot Robbie, son mari, et leurs amis et ex-colocataires, Josey McNamara et Sophia Kerr. Depuis, la société est devenue l’une des boîtes de production les plus en vue d’Hollywood, derrière notamment Moi, Tonya, Birds of Prey, Promising Young Woman, Saltburn et, évidemment, le phénomène Barbie.

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Margot Robbie et Tom Ackerley s’étaient rencontrés en 2013 sur le tournage de Suite Française. Elle était devant la caméra, lui travaillait comme assistant réalisateur. D’abord amis puis colocs, ils avaient fini par tomber amoureux avant de se marier quelques années plus tard.

LONDON, ENGLAND - JULY 12: Margot Robbie and Tom Ackerley court-side of Centre Court on day twelve of the Wimbledon Tennis Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club on July 12, 202 ...
Margot Robbie et Tom Ackerley (ici, en 2024) se sont mariés trois ans après leur rencontre, en décembre 2016.WireImage

Une romance menée depuis avec une discrétion assez remarquable pour Hollywood. Et qui vient donc de laisser une petite trace dans les registres administratifs britanniques. (mbr)

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