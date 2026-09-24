Meghan reprend ses marques en Angleterre, mais tout ne se passe pas comme prévu. image: watson/instagram

Photos interdites et copines au pub: la folle semaine d'Harry et Meghan

Un mois après leur retour au Royaume-Uni, Harry et Meghan commencent à prendre leurs marques dans leur nouvelle vie britannique. Non sans quelques complications.

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Comme le temps passe, mes aïeux! Voilà un mois déjà que les Sussex ont entamé leur retour tapageur au Royaume-Uni, à la plus grande horreur des courtisans du palais de Buckingham. Quelques semaines après avoir défait leurs valises, il semblerait qu'Harry et Meghan commencent doucement à prendre leurs marques. Mais entre problèmes de sécurité, rentrée scolaire mouvementée, pubs dans les Cotswolds et visite des copains de Californie, la nouvelle vie anglaise des Sussex est loin d'être aussi apaisante qu'une bonne tasse de Earl Grey sirotée à l'heure du goûter.

La semaine écoulée aura notamment été marquée par LE sujet qui obsède le prince depuis des années: la sécurité de sa famille. Après avoir retiré Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, de leur première école au bout de seulement deux jours en raison des difficultés à sécuriser les trajets, les Sussex ont inscrit leurs enfants dans un nouvel établissement. Harry a depuis confirmé que les deux avaient repris les cours et que la famille était «heureuse».

Un changement qui était loin de marquer la fin de ce feuilleton scolaire haletant qui n'aura rien à envier à un épisode de Desperate Housewives. Mais le feuilleton scolaire n’est pas tout à fait terminé. Selon des informations du Mirror reprises par la presse américaine, les parents de leur nouvelle école – ainsi que des familles d’établissements voisins participant aux mêmes rencontres sportives – auraient reçu cette semaine de nouvelles «consignes»: ne photographier que leurs propres enfants.

Coïncidence? Les parents de l'établissement ne le croient pas.

«Ce n'est certainement pas une coïncidence si ces avis sont envoyés maintenant, juste après que Harry et Meghan ont installé leurs enfants dans le quartier» Un parent courroucé, au Mirror

«C'est complètement excessif. Tout le monde connaît les limites, et imaginez le tollé des autres parents si l'on découvrait que quelqu'un prenait délibérément des photos d'enfants qui ne sont pas les siens. J'espère que ce n'est pas un signe avant-coureur, car c'est totalement inutile», s'agace encore l'individu.

Si rien ne permet d’affirmer que les Sussex ont eux-mêmes réclamé ces mesures, la consigne émanant de l’établissement intervient après un autre gros couac de confidentialité: le numéro de téléphone personnel de Meghan aurait circulé après qu’une capture d’écran d’une conversation sur un groupe WhatsApp de parents de leur précédente école a été partagée.



La Californie débarque

Au-delà de ces considérations épineuses sur la sécurité de la petite famille, leur installation s'accompagne également de moments nettement plus agréables. Lundi, Meghan a été photographiée dans un pub de l’Oxfordshire avec ses anciennes voisines de Montecito, Ellen DeGeneres et sa compagne Portia de Rossi, désormais installées une partie de l’année dans les Cotswolds.

Et cette semaine, c’est carrément un petit bout de Californie qui est venu à elle. Kelly McKee Zajfen, l’une des meilleures amies de la duchesse depuis près de vingt ans, est devenue selon People la première amie californienne de Meghan à lui rendre visite depuis le déménagement. Elle était accompagnée de son bébé, Jack.

Meghan et le bébé de sa bonne copine, le petit Jack. image: Kelly McKee Zajfen/Instagram

Une partie de mah-jong et des moments passés dans la campagne anglaise complètent ce petit album de la nouvelle vie des Sussex. image: Kelly McKee Zajfen/Instagram

Mercredi, l’Américaine a partagé plusieurs clichés particulièrement intimes de son séjour, offrant un aperçu inédit du nouveau quotidien du couple d'exilés de la Couronne. Un quotidien fait de coupettes de champagne dans le jardin, de fish'n'chips maison et de balades dans les bois entre les daims et les cerfs.

Sur les clichés, on découvre notamment Meghan câlinant le bébé au pub, Harry jouant avec lui par terre ou encore Lilibet passant du temps avec le bambin. «J’ai adoré découvrir ce nouveau chapitre à travers ses yeux et ses aventures quotidiennes», écrit Kelly McKee Zajfen sur son compte Instagram.

«Les moments en famille, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Avec un bon plat de purée de petits pois et de fish and chips! Tout cela m'a comblée» Kelly McKee Zajfen

Meghan a déployé ses talents de cuisinière en servant notamment du fish'n'chips. image: Kelly McKee Zajfen/Instagram

Harry et le bébé Jack, dans ce qui semble être une pièce de la nouvelle maison des Sussex. image: Kelly McKee Zajfen/Instagram

Enfin, l’amie de Meghan a glissé une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue: «A tous ceux que nous avons rencontrés ou croisés, merci pour votre gentillesse envers mon amie. C’était magnifique à voir. Vous lui aviez manqué aussi!»

Rumeurs de retour et d'autres projets

Pas de quoi conclure que Meghan a définitivement troqué la Californie pour la campagne anglaise – les Sussex comptent toujours conserver leur maison de Montecito. D'ailleurs, selon des informations attribuées par le Daily Mail à des proches du couple, le résultat de la réévaluation de leur sécurité par le Ravec pourrait déterminer si la famille reste réellement au Royaume-Uni.

En cas de décision défavorable concernant une protection policière financée par l’Etat, les Sussex envisageraient de repartir définitivement pour Montecito dès les vacances scolaires d’octobre, soit à peine deux mois après leur arrivée.

Alors que le gouvernement britannique est toujours en train de réévaluer le dispositif autour des Sussex, d'autres médias préfèrent se concentrer sur leurs motivations à rester: selon The Telegraph, le retour d'Harry au pays serait en partie motivé par des discussions pour réaliser un documentaire consacré à sa mère, Lady Diana, à l’occasion du 30e anniversaire de sa mort, en août 2027.

Selon le quotidien, Harry a déjà contacté plusieurs amis et membres de la famille de sa mère afin de leur proposer d’y participer, parmi lesquels son oncle Charles Spencer. Pour l'heure, ni le prince ni sa société Archewell, et encore moins Netflix, n’ont confirmé ce projet.

Reste que, après un premier mois dominé par les questions de protection, les tensions avec le palais de Buckingham et une rentrée scolaire chaotique, le couple commence aussi à donner à voir quelque chose de beaucoup plus banal: une vie de famille qui prend progressivement ses marques en Angleterre. Si tant est qu'on puisse accoler l'adjectif banal au quotidien trépidant d'Harry et Meghan.

Vidéo: watson