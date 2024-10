Le sourire inquiétant de Ray Nicholson ressemble à celui de son père, Jack Nicholson, dans le film Shining de Stanley Kubrick. Image: Paramount Pictures

Ce sourire très flippant vous rappelle quelqu’un? C'est normal

Le sourire inquiétant de Ray Nicholson dans le film Smile 2 ressemble à s'y méprendre à celui de son père, Jack Nicholson, dans le film Shining de Stanley Kubrick.

Si un sourire est censé nous procurer de la joie, il se peut, parfois, qu'il nous glace le sang. Surtout quand les personnes qui arborent ce sourire flippant se suicident juste après. C'est du moins le postulat du film Smile, sorti en 2022 et qui voit sa suite, Smile 2, sortir au cinéma ce mercredi.

Dans ce long métrage de Parker Finn, le réalisateur du premier volet, on trouve au casting un certain Ray Nicholson. Un acteur qui n'est autre que le fils de Jack Nicholson avec qui il partage de nombreux traits, y compris les zygomatiques.

Dans une scène du film, Ray Nicholson affiche ce sourire démoniaque qui n'est pas sans rappeler celui de son père dans Shining (1980) de Stanley Kubrick, ou encore, celui du Joker dans le Batman (1989) de Tim Burton.

Jack Nicholson dans Shining et son fils Ray dans Smile 2. Quatre décennies séparent ces deux images. Image: watson

Présent à l’avant-première de Smile 2 mardi soir, à Los Angeles, Ray Nicholson a été interrogé par le site américain Deadline sur la comparaison entre son sourire malsain et celui de son père.

«Il est ma source d'inspiration. Je dînais avec lui tous les soirs. Je l'ai étudié, c'est comme ça que j'ai appris à devenir un être humain. Alors, bien sûr, nous allons nous ressembler» Ray Nicholson Deadline

Si Jack Nicholson, 89 ans, a une filmographie longue et riche, son rôle le plus mythique est malgré tout celui de Jack Torrance dans Shining. Un rôle iconique pour l'acteur qui a marqué le cinéma de son empreinte, notamment avec cette scène dans laquelle l'écrivain qu'il incarne est en pleine crise de psychose, souriant à pleines dents alors qu’il menace de tuer sa femme et son fils à coups de hache.

Âgé de 32 ans, son fils Ray Nicholson n'aura pas hérité de la prestigieuse carrière de son père. Cependant, il n’est pas un débutant dans l’univers du thriller et de l’horreur. Il compte en effet dans sa filmographie The Outsider (2018) et Promising Young Woman (2020).