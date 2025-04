Val Kilmer: retour sur une carrière qui l'a vu tomber de haut

Vidéo: watson

Val Kilmer, une étoile qui s'est éteinte bien avant sa mort

L’acteur qui fut révélé dans Top Gun est mort ce mardi 1ᵉʳ avril à l’âge de 65 ans d’une pneumonie. Retour sur celui qui, un temps, fut le favori de Hollywood.

Il fut le rival de Tom Cruise, aussi bien dans Top Gun qu'à Hollywood. C'est le film qui l’avait révélé en 1986. Maverick, sorti en 2022, où il avait repris le rôle du pilote Iceman, restera sa dernière apparition à l’écran. Un moment véritablement touchant qui sera désormais son chant du cygne.

L'acteur américain Val Kilmer s'est éteint aux États-Unis à l'âge de 65 ans. Selon l'annonce de sa fille ce mardi 1er avril, il a succombé à une pneumonie, après avoir lutté pendant dix ans contre un cancer de la gorge. Bien qu'il ait remporté ce combat, selon elle, la maladie l'avait profondément marqué, accélérant son vieillissement et affectant lourdement sa voix.

Val Kilmer en 2019, marqué par un cancer de la gorge qui l'a profondément diminué. Image: Getty

Dans les années 1990, Val Kilmer avait atteint le sommet de sa carrière hollywoodienne, tournant avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque. Marquant les esprits dans la peau de Jim Morrison pour Oliver Stone en 1991, impressionnant dans le film culte Heat (1995) de Michael Mann, il avait aussi atteint une reconnaissance du grand public cette même année en endossant le costume de Batman dans le très (trop) pop et coloré Batman Forever de Joel Schumacher. Val Kilmer aura brillé une dernière fois en 2005 dans l'excellent Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. L’acteur américain était réputé autant pour son talent exceptionnel que pour sa personnalité complexe et exigeante, qui lui valait une réputation d'artiste difficile à gérer.

Il laisse derrière lui une carrière atypique qui avait fait de lui un acteur à part dans le paysage hollywoodien. Il donnait souvent aux spectateurs comme aux réalisateurs le sentiment d'être imprévisible, capable d'incarner n'importe quel personnage. Entièrement préoccupé par son jeu et ce qu’il livrait à l’écran, il n’hésitait pas à aller à l’encontre de ses partenaires et des réalisateurs avec lesquels il travaillait. Certains cinéastes, comme John Frankenheimer sur le tournage de L’Île du Docteur Moreau (1996) ou Joel Schumacher, réalisateur de Batman Forever (1995), ont même déclaré qu'ils refuseraient catégoriquement de retravailler avec lui. Une attitude qui lui aura valu que Hollywood lui tourne le dos.

«Je n’ai pas serré assez de mains et je n'ai pas été assez flatteur et rassurant avec les financiers. Je me souciais seulement du jeu, et ça ne suffisait pas pour montrer que je me souciais du film ou de tout cet argent. J’aime prendre des risques et ça a souvent donné l’impression que j’étais prêt à risquer leur argent sans retour, c’était stupide de ma part» Val Kilmer en 2017

Un documentaire testament

L'histoire de Val Kilmer, c'est l'histoire d'une tragédie hollywoodienne faite de gloire et de rejet, et d'une fin déchirante, celle d'un artiste qui perd sa voix. Une vie cabossée et tourmentée que l'homme aura mis à nu dans le très touchant documentaire Val sorti en 2021 sur Prime Video. Le film, sélectionné à Cannes, a remporté plusieurs prix, dont le Critics Choice Award du meilleur documentaire historique ou biographique.

L'affiche du documentaire Val, sorti en 2021. Image: Prime Video

Narré par son propre fils, puisque Val Kilmer ne pouvait plus parler en raison de la maladie, le documentaire dévoile les coulisses de sa vie et retrace près de quarante années de carrière à travers des images personnelles, car, depuis sa tendre enfance, l'acteur ne se déplaçait jamais sans son caméscope. Le film aborde en parallèle son combat contre le cancer du larynx, ses drames familiaux (notamment la mort de son frère Wesley), ainsi que son mariage avec Joanne Whalley et leurs deux enfants, Mercedes et Jack.

Mais ce que l’on découvre surtout, c’est l’histoire d’un homme passionné par le cinéma, donnant tellement à chacun de ses rôles que la pression liée au succès en devenait une véritable obsession. Une existence intense, qui, tel Icare volant trop près du soleil, a vu son narcissisme le faire chuter.