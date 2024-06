La bande-annonce de «Deadpool et Wolverine» est là

Ridley Scott, réalisateur du premier Alien, le huitième passager, de Prometheus et d'Alien Convenant est le producteur, mais cela suffira-t-il pour faire aussi bien que les premiers films? Le défi s'annonce ardu pour le réalisateur Fede Alvarez. Passer après Ridley Scott, James Cameron ou encore David Fincher, c'est un peu comme passer derrière Alain Chabat pour faire un nouveau Astérix et Obélix, c'est casse-gueule.

D'ailleurs, on peut lire la phrase culte: «Dans l'espace, personne ne vous entendra...», le mot «crier» ayant été zappé. A la place, on voit l'un des personnages hurler sans le son.

Le réalisateur Fede Alvarez (Evil Dead et Don't Breathe) veut respecter l'héritage de la saga: du sang humain, du sang d'alien aussi dangereux que de l'acide, des «ruuuuun!» («cours!» pour ceux qui n'ont pas pas pris anglais à l'école) et un alien gluant qui se dévoile dans cette deuxième bande-annonce.

Les fans de la saga ont peut-être senti leur petit cœur battre très fort en voyant les premières images du prochain Alien. Des bruits de cages thoraciques qui ne demandent qu'à exploser à cause d'un bébé xénomorphe, des sons d'armes censés identifier la présence de bébé xénomorphe devenu grand et de la peur.

Cette tique géante se propage en Italie et est déjà en Suisse

Pourquoi Penelope et Colin sont soudain devenus séduisants

Vous l'aurez peut-être remarqué au fil des trois saisons: les personnages de la série changent radicalement d'apparence lorsqu'ils passent de secondaires à principaux. Un tour de magie que les fans ont appelé «le Bridgerton glow-up». On vous en dit plus.

«Pour les deux premières saisons, l'objectif, de la manière la plus gentille qui soit, n'était pas de me rendre belle», déclarait Nicola Coughlan au New York Times, deux jours avant la sortie de la première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, sur Netflix, dans laquelle l'actrice interprète le rôle de Penelope Featherington.