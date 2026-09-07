Neuf mois après son meurtre, Rob Reiner décroche un Emmy

Rob Reiner dans The Bear. L’un de ses derniers rôles vient de lui valoir un troisième Emmy Award, neuf mois après sa mort. image: fx

Neuf mois après son meurtre, cet acteur décroche un prix prestigieux

Neuf mois après avoir été retrouvé mort aux côtés de son épouse dans leur maison de Los Angeles, Rob Reiner vient de décrocher un troisième Emmy Award pour l’un de ses derniers rôles, dans la série The Bear.

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Il aura fallu près d’un demi-siècle à Rob Reiner pour décrocher un nouvel Emmy Award. Dimanche soir, lors des Creative Arts Emmy Awards 2026 à Los Angeles, le réalisateur et acteur américain a été sacré meilleur acteur invité dans une série comique pour son apparition dans la quatrième saison de The Bear.

Une récompense au goût forcément très particulier, étant que l'acteur et son épouse ont été poignardés il y a neuf mois. Leur fils est accusé du double meurtre.

Dans l’épisode Tonnato, diffusé en 2025, celui à qui l’on doit notamment Quand Harry rencontre Sally…, Stand by Me ou Misery incarnait Albert Schnurr, un consultant chargé d’épauler Ebraheim dans le développement du restaurant.

Rob Reiner dans le rôle du consultant Albert Schnurr. image: fx

Face à lui dans la catégorie figuraient notamment Michael J. Fox et Brett Goldstein pour Shrinking, Christopher McDonald pour Hacks, Hamish Linklater pour Widow’s Bay et Connor Storrie pour Saturday Night Live. C’est l’actrice Wendi McLendon-Covey qui a accepté le trophée en son nom devant un public debout.

Cette victoire porte à trois le nombre d’Emmy Awards remportés par Rob Reiner. Les deux précédents remontaient à 1974 et 1978, pour son rôle de Michael «Meathead» Stivic dans All in the Family.

Difficile cependant de dissocier cet hommage des circonstances tragiques de sa disparition. Le 14 décembre 2025, Rob Reiner et son épouse, la photographe et productrice Michele Singer Reiner, 70 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison du quartier de Brentwood, à Los Angeles. Tous deux avaient été poignardés. Leur fils Nick Reiner, aujourd’hui âgé de 32 ans, avait été arrêté peu après.

En février, ce dernier a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Depuis, l’affaire a connu une étape importante: un grand jury de Los Angeles l’a formellement inculpé cet été. L’acte d’accusation retient notamment les circonstances spéciales de meurtres multiples et d’embuscade ainsi que l’utilisation présumée d’un couteau.

Cette procédure permet désormais au parquet de conduire l’affaire directement vers un procès, sans passer par une audience préliminaire. Nick Reiner reste détenu sans possibilité de libération sous caution. Une nouvelle audience est prévue le 15 septembre.

Neuf mois après la mort du cinéaste, Hollywood vient donc de lui offrir un dernier hommage. Et une troisième statuette, qu’il n’aura jamais eu l'occasion de tenir entre ses mains. (mbr)

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