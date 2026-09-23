Usain Bolt sait mettre l'ambiance. (source: IMAGO/Matrix Images / Nic Bothma/imago)

Usain Bolt vit sa meilleure vie à l'Oktoberfest

On le sait, les stars sont friandes de l'Oktoberfest. L'événement a également séduit l'homme le plus rapide du monde, qui a offert une prestation inattendue.

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La 191e édition de l'Oktoberfest a débuté samedi à Munich. Cette année encore, des millions de visiteurs y sont attendus. Parmi eux figurent de nombreuses célébrités, y compris issues du monde du sport. L'une d'entre elles: la superstar du sprint Usain Bolt.

Le Jamaïcain est monté dimanche sur la scène de la tente Schützenfestzelt, enflammant la foule rassemblée chez l'hôte Mathias Reinbold. Une chope de bière à la main, il gesticulait en direction du public tout en dansant avec énergie. Bolt, comme les spectateurs, semblaient bien s'amuser.

Des vidéos ont rapidement circulé sur Internet après la prestation du quadragénaire. En début de semaine, le compte officiel de la Schützenfestzelt a également partagé une séquence sur Instagram.

Usain Bolt met l'ambiance à l'Oktoberfest Vidéo: watson

En légende de la vidéo, on peut lire: «Usain Bolt invité à la Schützenfestzelt – nous nous réjouissons déjà de sa prochaine visite!» Rien de surprenant à cette incartade; l'ancien athlète de niveau mondial est considéré depuis longtemps comme un habitué de la «Wiesn».

D'autres célébrités à l'Oktoberfest

Bolt détient aujourd'hui encore les records du monde du sprint sur 100 et 200 mètres. Il a parcouru le 100 mètres le 16 août 2009 en 9,58 secondes, et le 200 mètres quatre jours plus tard en 19,19 secondes. Il a établi ces deux meilleures performances lors des Championnats du monde d'athlétisme au Stade olympique de Berlin.

Outre le Jamaïcain, d'autres personnalités se sont montrées ces derniers jours à l'Oktoberfest. En plus des joueurs professionnels du FC Bayern, on y retrouve notamment Heidi Klum et Bill Kaulitz. Les festivités se poursuivent cette année jusqu'au 4 octobre. (t-online)