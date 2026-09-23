beau temps12°
DE | FR
burger
Divertissement
Allemagne

Usain Bolt surprend le public de l'Oktoberfest

Usain Bolt sait mettre l'ambiance.
Usain Bolt sait mettre l'ambiance.(source: IMAGO/Matrix Images / Nic Bothma/imago)

Usain Bolt vit sa meilleure vie à l'Oktoberfest

On le sait, les stars sont friandes de l'Oktoberfest. L'événement a également séduit l'homme le plus rapide du monde, qui a offert une prestation inattendue.
23.09.2026, 10:5923.09.2026, 10:59
Un article de
t-online

La 191e édition de l'Oktoberfest a débuté samedi à Munich. Cette année encore, des millions de visiteurs y sont attendus. Parmi eux figurent de nombreuses célébrités, y compris issues du monde du sport. L'une d'entre elles: la superstar du sprint Usain Bolt.

«Femmes filmées sous leur jupe»: l'Oktoberfest empêtrée dans un scandale
«Femmes filmées sous leur jupe»: l'Oktoberfest empêtrée dans un scandale

Le Jamaïcain est monté dimanche sur la scène de la tente Schützenfestzelt, enflammant la foule rassemblée chez l'hôte Mathias Reinbold. Une chope de bière à la main, il gesticulait en direction du public tout en dansant avec énergie. Bolt, comme les spectateurs, semblaient bien s'amuser.

Des vidéos ont rapidement circulé sur Internet après la prestation du quadragénaire. En début de semaine, le compte officiel de la Schützenfestzelt a également partagé une séquence sur Instagram.

Usain Bolt met l'ambiance à l'Oktoberfest

Vidéo: watson

En légende de la vidéo, on peut lire: «Usain Bolt invité à la Schützenfestzelt – nous nous réjouissons déjà de sa prochaine visite!» Rien de surprenant à cette incartade; l'ancien athlète de niveau mondial est considéré depuis longtemps comme un habitué de la «Wiesn».

D'autres célébrités à l'Oktoberfest

Bolt détient aujourd'hui encore les records du monde du sprint sur 100 et 200 mètres. Il a parcouru le 100 mètres le 16 août 2009 en 9,58 secondes, et le 200 mètres quatre jours plus tard en 19,19 secondes. Il a établi ces deux meilleures performances lors des Championnats du monde d'athlétisme au Stade olympique de Berlin.

Outre le Jamaïcain, d'autres personnalités se sont montrées ces derniers jours à l'Oktoberfest. En plus des joueurs professionnels du FC Bayern, on y retrouve notamment Heidi Klum et Bill Kaulitz. Les festivités se poursuivent cette année jusqu'au 4 octobre. (t-online)

Stars et starlettes à l'Oktoberfest 2026

1 / 8
Stars et starlettes à l'Oktoberfest 2026

Lors de la 191e édition de l'Oktoberfest, plusieurs stars et personnalités ont été aperçues. Notamment: Bill Kaulitz.
source: instagram/tbtokiohotel
partager sur Facebookpartager sur X
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
1
Il y avait des jets de lait à la Fashion Week
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Sydney Sweeney remet ça
3
Sydney Sweeney remet ça
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
1
Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
- Haaland recrée son célèbre mème hilarant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ce n'est pas qui vous croyez
La photo d'identité d'une femme arrêtée dans le Minnesota pour un banal vol de batteries a fait le tour du web. Pas tant pour son crime que pour sa ressemblance frappante avec une autre célèbre Américaine.
Au premier regard, on pourrait que Jennifer Lopez a passé une très, très mauvaise journée. Même regard, mêmes pommettes, mêmes longs cheveux bruns et, surtout, un air de famille suffisamment troublant pour faire tourner les têtes sur les réseaux sociaux.
L’article