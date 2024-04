La première bande-annonce de «Mufasa: Le Roi Lion» est royale

Lin-Manuel Miranda composera la bande-son originale du film. Mufasa: le Roi Lion est produit par Adele Romanski et Mark Ceryak et est dirigé par Peter Tobyansen en tant que producteur exécutif.

De nombreux acteurs entendus dans la version de 2019 sont de retour dans ce préquel, notamment Donald Glover dans le rôle de Simba, ainsi que Seth Rogen et Billy Eichner dans ceux de Timon et Pumbaa.

Sous la direction de Barry Jenkins, lauréat d'un Oscar, le babouin Rafiki transmettra la légende de Mufasa à sa petite-fille Kiara. Selon la description de la bande-annonce, l'histoire est racontée en flash-back et suit Mufasa (qui signifie «roi» en swahili) en tant que lionceau orphelin, perdu et seul, jusqu'à ce qu'il rencontre un lion sympathique nommé Taka - l'héritier d'une lignée royale.

«Fallout», le western postapocalyptique qui va vous clouer devant l'écran

La nouvelle série de Jonathan Nolan, l'excellent showrunner et frère de Christopher Nolan, s'attaque à l'adaptation du jeu vidéo Fallout. Atmosphère western postapocalyptique, enrobée d'humour noir, qui va en scotcher plus d'un.

Prime Video a décidé de répondre à HBO et à son succès The Last of Us. A la baguette, Jonathan Nolan, la plume de nombreuses productions (Interstellar, Dark Knight) et de l'excellente série Westworld estampillée...HBO. Le frère de Christopher porte le projet mastodonte Fallout, une aventure créative aux attentes très, très élevées.