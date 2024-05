Cette videuse est une pro du grappling à paillettes.

La vraie star de Cannes, c'était elle

Et si la vraie star du tapis rouge à Cannes, c'était cette agente de sécurité qui s'est embrouillée avec Kelly Rowland et plusieurs autres stars?

Vous vous souvenez de l'escarmouche entre Kelly Rowland et l'agente de sécurité, qui trouvait que l'ex-chanteuse des Destiny's Child «pédzait» un peu trop sur le tapis rouge de Cannes? Hé bien, la même employée s'est retrouvée au coeur de plusieurs bisbilles du même acabit cette dernière semaine, faisant d'elle, selon nombre d'internautes, la vraie «star» du festival. Il faut dire qu'à chaque vidéo, l'on a vraiment l'impression que ça va partir grave en cacahuète entre les people et la désormais célèbre «bodyguard». Récapitulons.

Le doigt de Kelly

Comme nous vous le relations, c'est le mardi 21 mai que l'ancienne compère de Beyoncé s'est emportée sur le tapis rouge. En cause, une membre du personnel de sécurité qui la pressait d'avancer un peu plus vite, parce que bon, c'est bien joli de saluer la foule, mais y'a plein d'autres stars qui doivent aussi faire coucou.

Le fait que la sécu ait frôlé les épaules de Kelly (en mode «on s'bouge ma p'tite dame»), et le fait qu'elle ait également marché sur sa robe, n'a pas arrangé les choses. Le sang de Kelly n'a fait qu'un tour, tandis que son doigt accusateur pointé en direction de son empêcheuse-de-saluer-en-rond a fait le tour de la webosphère.

On vous remet la séquence: La sécuritas n'était pas «ready for this jelly». Image: boredpanda

Interrogée par la suite sur cet incident, Kelly a déclaré: la femme sait ce qu'il s'est passé, je sais ce qu'il s'est passé. J'ai des limites. Et je fais respecter ces limites. Il y avait d'autres femmes sur le tapis rouge qui ne me ressemblaient pas et qui n'ont pas été grondées, ni repoussées, ni invitées à descendre (...)

Des rixes (plus ou moins) élégantes

Mais à voir, Kelly n'a pas été la seule à avoir tâté de la ferme poigne de la vigile. L'actrice sud-coréenne Yoona, membre du groupe de K-pop Girls’ Generation, a été gentiment invitée à se magner les fesses. Aucune bagarre n'a éclaté, bien que Yoona semble avoir été mal à l'aise face à la main qui lui a fait barrage. En revanche, pour certains commentateurs, ça ne fait pas un pli; la bodyguard a rudoyé sans raison l'actrice sud-coréenne.

«C'est par là que ça se passe, ma p'tite dame!» en mode gangsta but make it in paradise

Mais c'est surtout la très agitée montée de Massiel Taveras qui a mis l'implacable gardienne de la paix au centre de tous les projecteurs. Quelques jours après l'ire de Kelly, l'actrice dominicaine a investi les iconiques marches avec une robe dotée d'une traine longue de plus de 2 mètres. Il s'agissait d'une création de Giannina Azar nommée «El Cristo». En effet, sur l'immense voile se dessinait le visage de Jésus avec sa couronne d'épines.

Déployée, la robe devait ressembler à ça 👇 source: instagram

Alors que la star tentait à grand-peine de déployer son lourd rideau, la vigile a tenté de lui faire barrage avec la main, avant d'entrer plus directement au contact physique. Autant vous dire que l'ambiance n'était pas au beau fixe; Massiel Taveras a manifesté sa colère et son indignation à grand renfort de gestes énervés, et a fini par repousser la videuse des deux mains.

Ambiance! Massiel Taveras et la videuse à Cannes: les images. Vidéo: twitter

«Ouste! Ruine pas my sequence!» (dialogue fictif)

On a eu droit à d'autres brouilles musclées (mais on n'a pas tout suivi). Il s'agirait d'une mannequin et présentatrice de télé ukrainienne, qui aurait tenté de revenir sur la prestigieuse carpette après son passage.

Une «Karen», ou juste une pro?

Evidemment, toute cette agitation a attiré les regards sur la mystérieuse vigile. Chacun y est allé de sa petite théorie.

D'aucuns ont accusé l'employée de faire preuve de racisme; elle aurait été «particulièrement pointilleuse» avec les «femmes de couleurs». Pour d'autres, il s'agit tout simplement d'une grande professionnelle, qui ne fait qu'appliquer les règles du jeu à Cannes: personne ne doit traîner dans l'escalier.

En ce qui concerne le cas de Massiela Taveras, les opinions sont très divisées. Une partie estime qu'il est normal que la sécurité n'ait pas accepté que l'actrice déplie le portrait sur sa traîne, car cela n'aurait pas respecté les règles de l'événement. En effet, comme l'explique la tiktokeuse Charlotte Pouget, les signes politiques sont strictement interdits lors de la montée des marches. Il arrive cependant que, comme Cate Blanchett et sa robe aux couleurs de la Palestine, certains passent entre les mailles.

D'autres ont carrément déterré l'hypothèse ultime pour expliquer pourquoi la «physio» était aussi ferme cette année. Pour bien le comprendre, il faut remonter en 2023. Une femme vêtue aux couleurs de l'Ukraine avait fait irruption sur les marches et s'était aspergée de faux sang, avant d'être évacuée par la sécurité. Si l'on regarde la séquence avec attention, l'on peut apercevoir notre chère vigile dévaler les marches - mais après l'incident- et plonger sur la gêneuse.

Une femme aux couleurs de l'Ukraine recouverte de faux sang à Cannes Vidéo: twitter

La bodyguard avait-elle été frustrée d'avoir loupé le coche l'année passée? A-t-elle décidé de tout donner cette année, pour se rattraper? Qui sait!

En 2023, une femme s'était recouverte de faux sang. image: captures

C'est quoi, les règles pour gérer un VIP?

De nombreux commentaires ont relevé le bras constamment tendu de la vigile, qui vient frôler les stars de très très près, sans pour autant les toucher directement. D'aucuns ont trouvé ce geste trop intrusif.

«Elle est antipathique et grossière. Elle n'a pas besoin d'être si proche des invités. Vous pouvez poliment indiquer qu’ils doivent passer à autre chose» vu sur x

A watson, pour obtenir des réponses, on a préféré se tourner vers quelqu'un de la profession. Pour Daniel Jani, agent de sécurité à Lausanne, qui a déjà travaillé avec de grands noms, les règles sont claires:

«Il faut éviter le plus possible de toucher le VIP»

En effet, chacun a son degré de tolérance à la proximité, et si on enfreint cette sphère, les réactions peuvent être vives. Cependant, tout dépend du mandat, nuance l'agent. «Sur les marches de Cannes, il y a beaucoup de stress, les stars veulent leur moment, et les agents sont obligés de cadrer de façon stricte, car un tout petit retard peut avoir de grosses conséquences». Daniel Jani estime cependant que l'agente a bien géré: elle fait un geste barrière typique, sans agripper le VIP pour autant. Dans le cas de Massiel Taveras, le rôle était un peu «ingrat»; l'actrice était sommée d'avancer, tout en ramassant sa traîne. Une séquence éclair, qu'il est difficile d'analyser si l'on ne connaît pas tout le contexte, et les règles exactes en vigueur.

Quoi qu'il en soit, la bodyguard de Cannes a eu son moment de gloire sur les réseaux. Des utilisateurs de X lui ont d'ailleurs trouvé un petit sobriquet bien sympathique: la «Karen du tapis rouge». Les débats ne risquent pas de se tarir.

La preuve:

