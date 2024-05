People

Cette robe avait un message politique

Une nouvelle fois, Bella Hadid n'est pas passée inaperçue sur la Croisette.

Plus de «Divertissement»

Bella, encore Bella, toujours Bella. Voici quelques jours, le top model avait fait le buzz avec sa robe de bonneterie marron ultra-transparente griffée Saint Laurent.

A découvrir ici: People La tenue transparente de Bella Hadid met le feu à Cannes

Jeudi, le top a troqué les voilettes sexy pour une robe au message subtilement politique. La belle a en effet été repérée (bon, difficile pour elle de passer inaperçu; elle était littéralement assaillie par une tonne de smartphones) sur le quai, dans une robe asymétrique près du corps, rouge et blanche.

The dress: source: x

Outre le fait que la robe lui va à ravir, celle-ci était porteuse d'un message indirect. En observant le tissu de plus près, les spectateurs ont en effet réalisé que le tissu était taillé dans du foulard keffieh, souvent arboré dans les cultures du Moyen-Orient, comme l'explique le média Grazia. Une façon pour le mannequin d'afficher publiquement son soutien à ses terres d'origine, la Palestine. En effet, le père de Gigi et Bella Hadid, Mohamed Hadid, était d'origine palestinienne.

Les deux célèbres sœurs ont à plusieurs reprises posté des messages de soutien sur les réseaux, prenant position sur le conflit qui fait rage au Proche-Orient. Après ses déclarations, Bella avait expliqué avoir été la cible de menaces de mort, tandis que son numéro avait temporairement fuité sur la Toile.

Au bord des plages de Cannes, l'Américaine de 27 ans affichait cependant une mine extrêmement sereine et décontractée, une glace à la main de la même couleur que sa tenue, un immense chouchou blanc couronnant ses cheveux.

The Ice-Cream: A chaque sortie, Bella fait du buzz sans avoir l'air d'y toucher. source: x

Par contre, les passants semblaient pour le moins extatiques, et capturaient le moindre de ses faits et gestes. La micro-séquence est très vite devenue virale sur X et TikTok. Les médias se sont également emparés du bout de tissu, pour l'analyser.

Selon The Cut, la robe a été «confectionnée par les créateurs Michael Sears et Hushi Mortezaie, de la marque Michael and Hushi». La pièce, composée de pompons bordant le buste et de volants de tissu se chevauchant au niveau de l'ourlet, a fait ses débuts sur le podium en 2001. Le travail des créateurs avait déjà été vu à la télé, dans la série populaire Sex and the City. Michael et Hushi avaient apparemment fabriqué le haut dos nu en keffieh de Carrie Bradshaw.

Au Festival de Cannes, une autre star a également profité de sa visibilité pour manifester son soutien à la Palestine. Il s'agit de Cate Blanchett, qui s'est affichée lundi sur le tapis rouge avec un fourreau noir et blanc, à la doublure verte, signé Jean-Paul Gaultier. Pour rappel, l'actrice australienne est ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), depuis de nombreuses années.