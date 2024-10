Vous ne reconnaîtrez jamais cette actrice super connue

«Au cours des derniers mois, je me suis plongée dans l'entraînement pour donner vie à l'histoire d'une femme incroyable – une vraie championne qui s'est battue à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d'espoir. Christy Martin n'a pas seulement légitimé la boxe féminine, elle a aussi surmonté les stéréotypes liés au genre et s'est battue contre les abus émotionnels, physiques et financiers. (…) C'est puissant et émouvant.»

Sydney Sweeney Deadline