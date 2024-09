Robert Pattinson incarne Mickey, un astronaute qui se retrouve confronté à son double. Image: Warner Bros.

Dans ce film futuriste, Robert Pattinson n'arrête pas de mourir

Bong Joon-ho, le réalisateur coréen de l'acclamé Parasite, revient dans un film de science-fiction avec un Robert Pattinson condamné à mourir en boucle.

Si vous avez une dent contre Robert Pattinson (The Batman), ce film vous est destiné puisque vous allez le voir mourir continuellement.

Tel est le concept de Mikey 17, un film dans lequel l'acteur britannique incarne Mickey, un humain «consommable», c'est-à-dire un employé à qui l'on confie des tâches souvent létales dans le cadre d'une expédition humaine à bord d'un vaisseau spatial envoyé pour coloniser un monde de glace. En cas de décès, il se trouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Des morts répétées qui vont s'avérer problématiques le jour où une nouvelle version de Mickey apparaît alors que le précédent est toujours en vie.

Derrière la caméra, on retrouve Bong Joon-ho, le réalisateur multi-récompensé de Parasite. En 2020, le long-métrage était sacré à Hollywood comme en étant le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Parasite réalisait au passage un doublé prestigieux, puisqu'il remportait également la Palme d'or à Cannes, une première en plus de 60 ans.

C'est donc un réalisateur avec Hollywood à ses pieds et libéré de toutes contraintes qui revient avec un film de science-fiction à la distribution majoritairement occidentale. Ce n'est pas une première pour le réalisateur coréen puisqu'il avait déjà réalisé par le passé Snowpiercer: Le Transperceneige (2013) avec Chris Evans (Captain Amrica) en tête d'affiche.

A l'affiche de Mickey 17, on retrouve également Steven Yeun (Minari), Naomi Ackie (Blink Twice), Mark Ruffalo (Pauvre Créature) et Toni Collette (Hérédité) qui complètent le casting. La sortie du film est prévue pour le 29 janvier 2025.