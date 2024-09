On vous le dit tout de suite, ne vous attendez pas à revoir le couple iconique formé par Robert Pattinson et Kristen Stewart.

Netflix va ressusciter «Twilight» (pour notre plus grand malheur)

Netflix vient d'annoncer la sortie prochaine d'une adaptation sérielle du roman Midnight Sun de Stephenie Meyer. Il s'agit ni plus ni moins de la suite de la saga Twilight.

Si vous avez connu les années 2000, vous avez forcément connu Twilight. Phénomène littéraire, puis cinématographique, la saga initiée par l'autrice Stephenie Meyer a mis en émoi de nombreux adolescents, révélant au passage les acteurs Robert Pattinson et Kirsten Stewart.

Six livres mal écrits, dont cinq ont été adaptés au cinéma, qui racontent une histoire de romance toxique tout en remettant au goût de jour la figure du vampire et du loup-garou.

Après des années d'absence, Netflix a annoncé une bonne nouvelle aux fans: le retour tant attendu de la saga à succès, à travers une adaptation du sixième livre: Midnight Sun.

Il s'agit tout simplement d'une relecture du premier roman, intitulé Fascination, mais du point de vue du personnage d'Edward Cullen. En effet, le roman, publié en 2020 par l'autrice Stephenie Meyer, revient sur l'histoire d'amour vécue par Bella et Edward, mais cette fois-ci à travers le point de vue du vampire.

Cette relecture de Twilight sera évidemment sans Robert Pattinson et Kristen Stewart. Aujourd'hui, les deux acteurs ont la trentaine bien entamée et détestent au plus haut point l'idée d'avoir tourné dans cette saga. Si l'on imaginait voir de nouveaux visages adolescents pour cette nouvelle interprétation, Netflix a préféré se diriger vers une série animée - un pari audacieux.

A ce jour, on ne connaît pas encore les détails de Midnight Sun, ni même sa date de sortie. On peut néanmoins être sûr de sa fidélité, puisque la créatrice de Twilight, Stephenie Meyer, en sera productrice exclusive.