Emilia Pérez, un mélodrame musical sur fond de cartel de la drogue, avec Selena Gomez et Zoe Saldana, est présenté au Festival de Cannes 2024.

Selena Gomez fait son cinéma à Cannes

Selena Gomez et Zoe Saldana sont à l'affiche d'une comédie musicale de Jacques Audiard, qui est présentée en compétition à Cannes. En vedette: Karla Sofía Gascón, une actrice transgenre argentine. Mais autour de quoi (et de qui) tourne ce film intitulé «Emilia Pérez» dont tout le monde parle déjà?

Dans un petit mois, du 14 au 25 mai, les médias vont vivre au rythme du soleil et des stars sur la Croisette. Alors que le Festival de Cannes a dévoilé ce jeudi 11 avril les films de cette cuvée 2024 en compétition, l'un d'entre eux sort du lot par son casting cinq étoiles...un poil inattendu.

Rien qu'à évoquer les noms, on comprend que l'équipe sera haute en couleur. D'un côté, la superstar bien connue du monde du divertissement qui a illuminé notre enfance sur Disney+ (hello, Les Sorciers de Waverly Place!), avant de décoller dans la chanson et de façon ponctuelle au sein du septième art: Selena Gomez. De l'autre, un réalisateur français multi-récompensé aux César, et dont la filmographie est aussi fournie que prestigieuse: Jacques Audiard.

Que peuvent bien avoir en commun ces deux êtres aux profils tout de même bien différents? Un film qui est entré par la grande porte à Cannes, pardi! Il s'agit d' Emilia Pérez, un long-métrage qui a l'heur de mélanger comédie, thriller et action.

Puisque c'est à la mode (voyez le prochain Joker), il s'agit d'une comédie musicale, qualifiée de «pharaonique» par le site numero.com, ou encore de «mélodrame musical» par la presse mainstream, rien que cela.

Le long-métrage casse les codes en conviant un casting inclusif mettant en lumière Karla Sofía Gascón, une actrice transgenre argentine, dans le rôle principal.

Selena et Zoe, pour leur part, occuperont des rôles secondaires - mais loin d'être accessoires au vu de leur présence dans le matériel de promotion.

Mais que nous raconte l'ambitieux projet?

«Surqualifiée et surexploitée, Rita (Karla Sofía Gascón) use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années: devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.» Source: AlloCiné

Camille et Saint Laurent

Il existe trois versions de l'affiche du film; l'une avec Karla Sofía Gascón, une autre avec Zoe, et enfin la dernière avec Selena. Il faut bien avouer que sur celle-ci, Selena est juste renversante.

Cheveux au-dessus des épaules, son visage sculptural baigné dans une lumière néon rouge, elle porte une tenue signée Saint Laurent. Rien d'étonnant à cela, puisque la maison dirigée par Anthony Vaccarello se place dans l'équipe de coproduction du film d'Audiard. La marque détenue par le groupe Kering a en effet établi une filiale de production cinématographique l'année dernière, témoignant de son intérêt croissant pour le septième art et sa relation à la mode. Pedro Almodovar (Strange Way of Life) et Jean-Luc Godard ont déjà collaboré avec la marque de luxe.

Selon numéro.com, Audiard aurait sollicité de grands noms pour écrire la musique du film, de Tom Waits à Nick Cave, mais tous ont décliné par manque de temps. La bande originale a finalement été confiée aux bons soins de la chanteuse française Camille et de son compagnon Clément Ducol. Les chorégraphies ont été réalisées par Damien Jalet.

On verra si ce cocktail aussi bigarré qu'intéressant saura séduire le très sélectif jury. De son côté, le grand public devra attendre le 28 août pour admirer Selena sur grand écran...ou peut-être, qui sait, en mai, sur le tapis rouge de Cannes.