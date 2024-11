Good boy! dr

Ce célèbre film d'animation arrive en live-action

How to train your dragon version live-action sortira l'été prochain au cinéma.

En 2010, le monde découvrait le film d'animation How to train your dragon des studios Dreamworks. Le succès a été tel qu'il a donné naissance à deux suites, dont la dernière est sortie en 2019.

Le 12 juin 2025, How to train your dragon sortira dans une version live-action. Cette nouvelle mouture met en vedette Mason Thames, petit nouveau à Hollywood, dans le rôle de Hiccup et Nico Parker (Dumbo, The Last of Us) dans le rôle d'Astrid, les deux principaux personnages. Le casting est complété par Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison ou encore Gabriel Howell.

La bande-annonce:

L'histoire est celle d'un jeune Viking, Hiccup, qui, comme toute sa tribu, se doit de chasser les dragons, mais se lie d'amitié avec l'un d'entre eux, qu'il nomme Krokmou. Accessoirement, ce dragon est considéré comme l'un des plus insaisissables et dangereux du quartier.

«Papa, je ne peux pas tuer de dragons» Hiccup, l'enfant qui murmurait à l'oreille des dragons.

Son père, un Viking bourru, Stoick le Vaste, est interprété par Gerard Butler qui reprend son rôle du film d'animation.

Le réalisateur Dean DeBlois fait partie de la franchise depuis sa création. Il a écrit et réalisé le nouveau projet basé sur le film d'animation de 2010, lui-même inspiré de la série de livres de l'auteur Cressida Cowell.

La saga How to train your dragon a été nominée quatre fois aux Oscars et a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial.

