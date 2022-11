«Pas avec la langue!» Sommaruga en 26 photos détournées

La ministre quittera le Conseil Fédéral à la fin de l'année. Elle a eu une longue existence politique et les photographes n'ont rien manqué. Voici 26 photos détournées de Simonetta Sommaruga.

Elle était l'une des ministres préférées des Suisses, Simonetta Sommaruga a annoncé ce 2 novembre qu'elle quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année.

La ministre du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication - oui le nom est interminable - a eu une carrière politique non moins longue. Elle a, par exemple, passé 12 ans au Conseil fédéral. On a fouillé les recoins d'internet pour vous offrir des images inoubliables et les détourner.

«Jean-Claude, on avait dit pas en public.» (2015) Image: EPA

When you go à un mariage et que tu as acheté une robe chez Zara. (2015) Image: KEYSTONE

«Omega?»

«Please! Patek!» (2015) Image: KEYSTONE

«Non Thomas, pas avec la langue.» (2017) Image: EPA

When ton plan-cul te ghoste. Image: KEYSTONE

«Vous avez été super, allez maintenant on va se boire un coup de blanc!» Image: KEYSTONE

«Saroumane, c'est moi. Mouahahahah!» Image: KEYSTONE

«Je vais vous mettre une raclée et c'est pas parce que vous êtes des enfants que je vais me retenir.» (2021) Image: KEYSTONE

«Nom de Dieu Jean-Mich, penche pas l'train comme ça!» (2022) Image: KEYSTONE

«Wesh frérot, je vais te mettre un son, tu vas décoller.» (2021) Image: KEYSTONE

«Wesh frérot, j'suis en roues libres, le street art, c'est trop ma cam.» (2021) Image: KEYSTONE

La nonchalance: définition. (2022) Image: KEYSTONE

«Je me sens comme Emily in Paris dans l'Orient-Express.» 2022 Image: KEYSTONE

«A moi Saint-Tropez, bitches!» (2022) Image: KEYSTONE

«Et là, il a commencé à me souler avec son crossfit.»

«Oh le lourd.» (2013) Image: KEYSTONE

«Jean-Mich, je t'ai demandé si tu avais passé un bon week-end par politesse, j'avais pas besoin de tous les détails.» (2013) Image: KEYSTONE

Quand t'as eu une sale journée et que des démarcheurs t'arrêtent à la gare de Lausanne. (2017) Image: KEYSTONE

When you see ce genre de personnes dans ton quartier, tu sais que les loyers vont going up. Image: KEYSTONE

«J'adore le farm to table.» (2012) Image: KEYSTONE

«Putain, encore un qui vient me souler avec son crossfit.» (2017) Image: KEYSTONE

«C'est par où l'after?» (2011) Image: KEYSTONE

«Putain la classe! Prends-ça Kim Kardashian!» (2021) Image: KEYSTONE

«Moi je dis toujours: sky is the limit.» (2021) Image: KEYSTONE

«I beg you pardon, wish way for the garden party?» (2017) Image: KEYSTONE

Vas-y, Simonetta, comme Barack Obama. Image: KEYSTONE

When tu t'es perdu dans les nimbes de YouTube. Image: KEYSTONE

