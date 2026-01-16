Image: reddit/bravo/watson

Ces choses auront 20 ans en 2026 🥲

Si vous êtes un Gen Z, cet article n'aura aucun impact sur vous.. mais si vous êtes un millénial... chaque ligne vous fera mal. Spoiler alert: oui, vous êtes vieux.

Madeleine Sigrist

Vous vous rappelez de l'an 2006? Ah… c'était le bon vieux temps! Nous étions jeunes, la radio diffusait en boucle des tubes de l'été – et Instagram n'était encore qu'un lointain rêve.

Alors voilà, juste pour vous faire sentir vraiment vieux, des choses qui se sont passées il y a 20 ans cette année:

«Sexy Back» de Justin Timberlake

Il fut un temps où Justin Timberlake était considéré comme cool. Entre ses années dorées au sein du boys band N'Sync et peu avant son comportement déplacé envers Britney Spears, suivi de son arrestation pour conduite en état d'ivresse , au début des années 2000, JT enchaînait les tubes. Parmi eux, Sexy Back, sorti en 2006, il y a 20 ans déjà! 🥲

Par ailleurs, les tubes suivants sont sortis il y a 20 ans :

Amy Winehouse – Rehab

Shakira feat. Wyclef Jean – Hips don't lie

The Black Eyed Peas – Pump It et My Humps

Sean Paul – Temperature

Seeed – Ding

Plain White T's – Hey There Delilah

Evanescence – Call Me When You're Sober

Rihanna – SOS

Ou des films comme…

James Bond 007 – Casino Royale

Image: Sony Pictures

La Nuit au musée

Image: 20th Century Fox

Le Diable s'habille en Prada

Image: 20th Century Fox

Cars

Image: Buena Vista

Borat

Image: 20th Century Fox

Ils auront tous 20 ans cette année. Oh là là!

Et la mode, alors?



Des jeunes femmes se promenaient en ressemblant à ceci...

...et les jeunes hommes à ceci:

le Motorola Razr V3 était le summum de l'élégance

En option: avec des bijoux fantaisie et un collier pour téléphone portable.

Il suffisait de les refermer après un appel. C'était à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire. Ou peut-être envoyer des SMS et des MMS et télécharger des sonneries Jamba hors de prix.

Des moments de la culture pop comme ceux-ci

Image: bravo-archiv

En 2006, personne n'a fait la couverture du magazine Bravo aussi souvent que Bill, du groupe Tokio Hotel. À l'époque, le groupe allemand venait de sortir son deuxième album et connaissait un immense succès.

Le secret! Image: bravo-archiv

Difficile à croire, mais la photo suivante date d'il y a 20 ans: Jennifer Lopez et Donatella Versace à la Fashion Week de New York, en février 2007.

Image: AP

Ou encore ici: Christina Aguilera (alors dans sa période burlesque) se produit à New York en septembre 2006.

Image: AP

Brad Pitt et Angelina Jolie sont devenus parents en 2006. Eh oui, Shiloh aura 20 ans cette année!

La Nintendo Wii a été lancée

La Nintendo Wii, est-ce que quelqu'un s'en souvient?

Ah oui, et la PlayStation 3 a également vu le jour en 2006. Et Twitter. (RIP, bon vieux Twitter.)

