Ces choses auront 20 ans en 2026 🥲
Vous vous rappelez de l'an 2006? Ah… c'était le bon vieux temps! Nous étions jeunes, la radio diffusait en boucle des tubes de l'été – et Instagram n'était encore qu'un lointain rêve.
Alors voilà, juste pour vous faire sentir vraiment vieux, des choses qui se sont passées il y a 20 ans cette année:
«Sexy Back» de Justin Timberlake
Il fut un temps où Justin Timberlake était considéré comme cool. Entre ses années dorées au sein du boys band N'Sync et peu avant son comportement déplacé envers Britney Spears, suivi de son arrestation pour conduite en état d'ivresse , au début des années 2000, JT enchaînait les tubes. Parmi eux, Sexy Back, sorti en 2006, il y a 20 ans déjà! 🥲
Par ailleurs, les tubes suivants sont sortis il y a 20 ans :
- Amy Winehouse – Rehab
- Shakira feat. Wyclef Jean – Hips don't lie
- The Black Eyed Peas – Pump It et My Humps
- Sean Paul – Temperature
- Seeed – Ding
- Plain White T's – Hey There Delilah
- Evanescence – Call Me When You're Sober
- Rihanna – SOS
Ou des films comme…
James Bond 007 – Casino Royale
La Nuit au musée
Le Diable s'habille en Prada
Cars
Borat
Ils auront tous 20 ans cette année. Oh là là!
Et la mode, alors?
Des jeunes femmes se promenaient en ressemblant à ceci...
...et les jeunes hommes à ceci:
le Motorola Razr V3 était le summum de l'élégance
En option: avec des bijoux fantaisie et un collier pour téléphone portable.
Il suffisait de les refermer après un appel. C'était à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire. Ou peut-être envoyer des SMS et des MMS et télécharger des sonneries Jamba hors de prix.
Des moments de la culture pop comme ceux-ci
En 2006, personne n'a fait la couverture du magazine Bravo aussi souvent que Bill, du groupe Tokio Hotel. À l'époque, le groupe allemand venait de sortir son deuxième album et connaissait un immense succès.
Difficile à croire, mais la photo suivante date d'il y a 20 ans: Jennifer Lopez et Donatella Versace à la Fashion Week de New York, en février 2007.
Ou encore ici: Christina Aguilera (alors dans sa période burlesque) se produit à New York en septembre 2006.
Brad Pitt et Angelina Jolie sont devenus parents en 2006. Eh oui, Shiloh aura 20 ans cette année!
La Nintendo Wii a été lancée
La Nintendo Wii, est-ce que quelqu'un s'en souvient?
Ah oui, et la PlayStation 3 a également vu le jour en 2006. Et Twitter. (RIP, bon vieux Twitter.)