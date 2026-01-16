brouillard-1°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Ces choses auront 20 ans en 2026

Ces choses auront 20 ans en 2026 🥲
Image: reddit/bravo/watson

Ces choses auront 20 ans en 2026 🥲

Si vous êtes un Gen Z, cet article n'aura aucun impact sur vous.. mais si vous êtes un millénial... chaque ligne vous fera mal. Spoiler alert: oui, vous êtes vieux.
16.01.2026, 05:4216.01.2026, 05:42
Madeleine Sigrist

Vous vous rappelez de l'an 2006? Ah… c'était le bon vieux temps! Nous étions jeunes, la radio diffusait en boucle des tubes de l'été – et Instagram n'était encore qu'un lointain rêve.

22 images des années 2000 qui vous rendront trèèèèèèss nostalgique

Alors voilà, juste pour vous faire sentir vraiment vieux, des choses qui se sont passées il y a 20 ans cette année:

«Sexy Back» de Justin Timberlake

Vidéo: YouTube/justintimberlakeVEVO

Il fut un temps où Justin Timberlake était considéré comme cool. Entre ses années dorées au sein du boys band N'Sync et peu avant son comportement déplacé envers Britney Spears, suivi de son arrestation pour conduite en état d'ivresse , au début des années 2000, JT enchaînait les tubes. Parmi eux, Sexy Back, sorti en 2006, il y a 20 ans déjà! 🥲

Par ailleurs, les tubes suivants sont sortis il y a 20 ans :

  • Amy Winehouse – Rehab
  • Shakira feat. Wyclef Jean – Hips don't lie
GIF animéJouer au GIF
Image: makeagif
  • The Black Eyed Peas – Pump It et My Humps
  • Sean Paul – Temperature
  • Seeed – Ding
  • Plain White T's – Hey There Delilah
  • Evanescence – Call Me When You're Sober
  • Rihanna – SOS

Ou des films comme…

James Bond 007 – Casino Royale

James Bond Casino Royale
Image: Sony Pictures

La Nuit au musée

Nachts im Museum (2006)
Image: 20th Century Fox

Le Diable s'habille en Prada

Der Teufel trägt Prada (2006)
Image: 20th Century Fox

Cars

Cars (2006)
Image: Buena Vista
Les années 2000, c'était vachement mieux 💔

Borat

Borat (2006)
Image: 20th Century Fox

Ils auront tous 20 ans cette année. Oh là là!

Et la mode, alors?

Des jeunes femmes se promenaient en ressemblant à ceci...

Frauenmode 2006
Image: reddit

...et les jeunes hommes à ceci:

Junge Männermode 2006
Image: reddit

le Motorola Razr V3 était le summum de l'élégance

En option: avec des bijoux fantaisie et un collier pour téléphone portable.

Motorola Razr (2006)
Image: reddit

Il suffisait de les refermer après un appel. C'était à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire. Ou peut-être envoyer des SMS et des MMS et télécharger des sonneries Jamba hors de prix.

Des moments de la culture pop comme ceux-ci

Bill Kaulitz in und auf der Bravo 2006
Image: bravo-archiv

En 2006, personne n'a fait la couverture du magazine Bravo aussi souvent que Bill, du groupe Tokio Hotel. À l'époque, le groupe allemand venait de sortir son deuxième album et connaissait un immense succès.

Kaulitz Brüder in der Bravo 2006
Le secret!Image: bravo-archiv

Difficile à croire, mais la photo suivante date d'il y a 20 ans: Jennifer Lopez et Donatella Versace à la Fashion Week de New York, en février 2007.

Fashion designer Donatella Versace,right, greets actress Jennifer Lopez at the party to celebrate re-opening of the Versace boutique on Fifth Avenue during Fashion Week, Tuesday, Feb. 7, 2006, in New ...
Image: AP

Ou encore ici: Christina Aguilera (alors dans sa période burlesque) se produit à New York en septembre 2006.

Singer Christina Aguilera performs in New York&amp;#039;s Radio City Music Hall during the Fashion Rocks concert Thursday, Sept. 7, 2006 in New York. (AP Photo/Jeff Christensen)
Image: AP

Brad Pitt et Angelina Jolie sont devenus parents en 2006. Eh oui, Shiloh aura 20 ans cette année!

People Cover von Angelina Jolie, Brad Pitt und Shiloh (2006)
Image: people magazine
La Fashion Week a déterré un cadavre

La Nintendo Wii a été lancée

La Nintendo Wii, est-ce que quelqu'un s'en souvient?

Nintendo Wii (2006)
Image: purenintendo

Ah oui, et la PlayStation 3 a également vu le jour en 2006. Et Twitter. (RIP, bon vieux Twitter.)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X

L'igloo arc-en-ciel débarque

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Le créateur de mode et animateur de télévision Isaac Mizrahi s'est penché sur le ballet de stars sur le tapis rouge des Golden Globes - et il formule un constat dépité.
C'est un plaisir (pas si) coupable de tous les amateurs de potins et de célébrités, à chaque cérémonie de remise de prix: faire défiler d'un bout de doigt jugeant les looks des célébrités, pour évaluer la laideur de la robe de X ou le costard insipide de Y.
L’article