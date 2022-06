«Les vieux, on devrait leur interdire d'avoir un smartphone...»

Malgré toute la patience dont elle est capable (une quantité qui tient dans une cuillère à café), Marie-Adèle s'énerve quand ses parents s'essaient à la technologie . Ou quand ils lui demandent de l'aide avec le cloud, ce truc pas palpable qu'elle non plus ne sait pas utiliser.

«Coucou, c'est maman, tu me vois? J'essaie de te faire un appel vidéo pour te montrer le jardin, papa a taillé les rosiers.» Non, madame. Marie-Adèle ne vous voit pas. Vous avez collé votre doigt sur la caméra de votre iPhone 4 .

Emouvant: Cena rencontre un jeune Ukrainien atteint du syndrome de Down

La star des rings de catch est venue en aide à un jeune Ukrainien de 19 ans, atteint du syndrome de Down et qui a fui la guerre avec sa mère. Séquence émotions!

Avec le début de l'invasion russe, la vie de nombreux Ukrainiens a été bouleversée. Le poids de la guerre est particulièrement lourd - surtout pour celles qui souffrent d'un handicap. C'est le cas de la famille Rohozhyn et de leur fils de 19 ans, Mischa, qui est atteint du syndrome de Down. Son histoire a été suivie par le Wall Street Journal - et a ainsi connu une fin plus ou moins heureuse.