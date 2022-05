«Lausanne bloquée pour des gens qui courent 10km en 1h05, sérieux?»

Une histoire douteuse de blessure imaginaire et de liberté de rouler en ville pour justifier toute cette haine. Rappelons que la dame qui grogne n'a pas le permis, pas de voiture, et pas couru depuis des siècles.

«Les gens courent 10km en 1h05 et ils appellent ça faire du sport?» On s'en doutait, mais on le confirme, Marie-Adèle n'a pas encouragé les coureurs, le week-end dernier, lors de la traditionnelle course populaire des 20KM de Lausanne . Par contre, elle a méprisé les sportifs à un niveau olympique. Bravo, médaille du fair-play.

Kendrick Lamar est de retour avec un clip qui ressuscite les morts

Le célèbre rappeur américain a dévoilé dimanche The Heart Part 5, le premier morceau de son prochain album Mr. Morale & The Big Steppers. Dans ce clip, il se transforme en plusieurs stars dont Will Smith et Ye ainsi que d'autres aujourd'hui décédées comme le basketteur Kobe Bryant.

C'était l'un des retours les plus attendus de la musique rap. Dimanche soir, cinq ans après son dernier album, Kendrick Lamar a dévoilé le clip de The Heart Part 5 (2022). C'est l'un des morceaux de son prochain album intitulé Mr. Morale & The Big Steppers disponible dès le vendredi 13 mai.