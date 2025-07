Neil Druckmann est le co-créateur du jeu The Last of Us et l'un des superviseurs de la série HBO. Image: watson

La série «The Last of Us» perd son créateur

Neil Druckmann, l'un des deux showrunners de la série et co-créateur du jeu vidéo éponyme, quitte la production après une saison 2 aux audiences quelque peu décevantes.

Le co-créateur du jeu et co-showrunner de la série The Last of Us a annoncé son retrait pour la troisième saison de la série produite par HBO. S'il conserve la casquette de producteur exécutif, il ne participera plus au scénario et à la réalisation des épisodes de la série.

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de Naughty Dog, le studio de développement de jeu vidéo que Neil Druckmann préside.

«J'ai pris la décision difficile de me retirer de la création de The Last of Us sur HBO. Co-créer cette série a été un moment fort de ma carrière. Ce fut un honneur de collaborer avec Craig Mazin pour la production exécutive, la réalisation et l'écriture des deux dernières saisons.»

Celui-ci a également fait savoir qu'il allait se concentrer sur le prochain gros titre du studio en reprenant son rôle de directeur de studio et de directeur créatif pour Intergalactic: The Heretic Profit. Le jeu avait été présenté pour la première fois lors des derniers Game Awards.

Celui sans qui la série ne serait pas la même

Le créateur des jeux vidéo The Last of Us et The Last of Us Part II, Neil Druckmann, avait quitté le monde vidéoludique pour se consacrer à l'adaptation télévisée de son œuvre. Mission accomplie, puisque la première saison, sortie en 2023, a été un véritable hit. La deuxième saison, sortie cette année, a suivi les pas de son aînée bien qu'elle ait été l'objet de quelques critiques et d'une baisse d'audience.

Son implication dans la série avait rassuré les fans, assurant une adaptation fidèle avec l'une des têtes pensantes du jeu supervisant son passage à l'écran. Pari réussi, puisque, aux côtés de Craig Mazin, l’homme derrière la série Chernobyl, Neil Druckmann avait réussi à conserver l’esprit brutal et émotionnel de cette fresque post-apocalyptique. Puisse la troisième saison suivre la même voie.