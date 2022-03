«Megève c'est pas une montagne, c'est une colline»

«C'est l'anni de watson? Le média fuchsia et bizarre, là?»

«C'est l'anni de watson? Le média fuchsia et bizarre, là?»

On regarde les épisodes précédents ensemble?

Entre ses comparaisons douteuses entre les deux régions montagneuses, les gens, les accents des gens, les restos, les patrons des restos, la cuisine sur les pistes et même l'inclinaison des pentes, tout y passe. Mais a-t-elle passé un bon week-end, au final? Hum, bonne question...

Marie-Adèle est allée passer un week-end chez des amis à Megève, en France . «Chez les frontaliers», comme elle le souligne. Elle aurait pu juste profiter de la station , admirer le Mont-Blanc, passer du bon temps avec ses amis, mais non, elle a préféré passer son temps à... se plaindre. Vous connaissez la dame, à force, non?

Merveilles et autres bains de friture: vive le carnaval!

«Love is Blind»: l'épisode des retrouvailles est encore plus chaotique que la saison

19 emballages de produits inutiles et absurdes

Plus de «Divertissement»

Marie-Adèle Copin aime juger tout ce qui l'entoure. Et comparer l'incomparable: Megève et le Valais.

Genève, cette petite Russie inquiète pour son business et sa quiétude

Un hôpital pour enfants détruit ++ Entretien entre Poutine et le chancelier allemand

Les plus lus

Cet acteur qui a marqué votre jeunesse s'est marié en secret

Josh Hartnett, vedette du succès commercial Pearl Harbour, aurait passé la bague au doigt de sa petite amie de longue date Tamsin Egerton. Et ceci, dans la plus grande discrétion.

On n'avait plus entendu parler de lui depuis 20 ans. Josh Hartnett, révélé au grand public par le film Pearl Arbor (2001), se serait marié avec la modèle et actrice anglaise Tamsin Egerton. C'est une information qu'un proche du couple aurait confirmé au Sun samedi.