Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: knowyourmeme/shutterstock/watson

Une compet' de ski en Arabie saoudite: voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 qui seront organisés dans un pays pionnier du ski: l'Arabie saoudite.

L'actu en Suisse

Racisme systémique en Suisse

Quand on pense racisme systémique, on pense aux Etats-Unis et à Black Lives Matter. Et on se dit qu'on est quand même pépouze en Suisse. Vraiment? Ce n'est pas ce que révèle un rapport de l'ONU, qui dénonce un profilage systématique par la police suisse des personnes métissées. Dans sa tradition démocratique, la Suisse a dû réagir en vitesse, penseriez-vous? Pas du tout. Notre gouvernement a contesté le rapport, dénonçant un «malentendu» des experts. Deux poids deux mesures...

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Boycott des écrans géants de foot

A moins que vous viviez dans une grotte, vous avez suivi le scandale de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Entre soupçons de corruption, aberration écologique et violations des droits des travailleurs qui ont construit les stades, les griefs sont nombreux. Des voix se sont levées pour appeler au boycott de la compétition. S'il y a peu de chances que la Nati renonce à sa participation, ça bouge quand même en Suisse. Lausanne et Neuchâtel ont annoncé... ne pas prévoir d'écran géant pendant le Mondial. C'est mieux que rien!

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: wikipedia/watson

Image: knowyourmeme/watson

L'actu à l'étranger

Les 5 ans de #metoo

Oui, ça fait 5 ans que la déferlante #metoo s'est abattue sur la société. 5 ans... Maintenant que vous avez pris un coup de vieux, on peut continuer. Le 5 octobre 2017, le New York Times publiait une enquête dans laquelle des actrices accusaient le producteur hollywoodien Harvey Weinstein d'agressions et de harcèlement sexuel. En réaction, s'en est suivi d'innombrables dénonciations dans tout ce que le monde compte de milieux pourris, suivies par des condamnations. 5 ans plus tard, la société a bien changé. Mais il reste du chemin....

Si vous voulez en savoir plus:

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Les 50 ans du Rassemblement national

On parle toujours d'anniversaire, mais on change d'ambiance. Le 5 octobre ne marque pas seulement la naissance de #metoo, mais aussi, 45 ans plus tôt, de celle du parti d'extrême droite français le Front national, devenue depuis le Rassemblement national. Et on peut dire que le bébé facho de Jean-Marie le Pen a bien grandi. Après une dédiabolisation entreprise par sa fille Marine, le RN est devenu une force politique majeure chez nos voisins les frouzes. Excusez-nous tout de même si on ne leur chante pas joyeux anniversaire.

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

La news WTF

Des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite

Faisons un stupide test de logique: si on vous demande où ne surtout pas organiser une compétition de sports d'hiver, qu'allez-vous répondre? Il y a des chances que ce soit «dans le désert». Eh bien, les organisateurs des Jeux asiatiques d'hiver de 2029 n'ont pas passé ce stupide test de logique. Ils ont attribué la compétition... à l'Arabie Saoudite. Oui, ce pays où il n'y a pas une montagne, où il fait une chaleur de plomb et où un flocon de neige n'est jamais tombé. Les pétrodollars sont plus facilement skiables que les sommets enneigés...

Si vous voulez plus de détails:

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre format barré!

La vidéo de la semaine!

Etes-vous capable de suivre la star du marathon? On vous a mis au défi Vidéo: watson

On se quitte avec une sélection des photos les plus WTF du Insta de Federer