Harry Styles bouscule tous les codes

Après presque quatre ans d'un calme plat sur le plan musical, le Britannique brise enfin le silence. Harry Styles vient de dévoiler son tout nouveau single, Aperture, que vous pouvez écouter en streaming dès aujourd'hui.

Harry Styles - «Aperture» 👇 Vidéo: youtube

Ce morceau, dont il avait teasé l'arrivée sur Instagram il y a quelques jours, n'est que le premier frisson d'un projet plus vaste. Il prépare le terrain pour son quatrième album studio, au titre évocateur: Kiss All the Time. Disco, Occasionally, dont la sortie est attendue pour le 6 mars.

Pour comprendre la couleur de ce nouveau titre, il faut regarder du côté de l'Allemagne. Ces dernières années, l'artiste de 31 ans est devenu un habitué de Berlin, allant même jusqu'à s'élancer sur son célèbre marathon en septembre 2025. Cette influence berlinoise imprègne Aperture de bout en bout.

Le style est radicalement plus électronique que ses succès passés. Harry Styles se permet même de bousculer les codes de la pop actuelle, souvent dictés par la «TikTokisation» et l'urgence d'un refrain immédiat. Ici, le morceau prend son temps: les 45 premières secondes sont une montée en puissance purement instrumentale, où ne résonnent que des synthétiseurs.

Puis, Styles injecte une dose massive de Drum and Bass, transformant l'essai en un hit à la dynamique croissante qui, d'écoute en écoute, finit par ne plus quitter la tête.

New York en ligne de mire, la Suisse oubliée

L'annonce de l'album s'est accompagnée d'une autre nouvelle de taille: le lancement de la tournée mondiale Together, Together. Le voyage débutera le 16 mai à Amsterdam avant de passer par Londres, São Paulo ou encore Mexico. Mais c'est à New York que l'artiste compte poser ses valises pour un exploit impressionnant de 30 soirs consécutifs au Madison Square Garden.

Si la tournée doit s'achever sous le soleil de Melbourne et Sydney, une ombre plane sur l'annonce: pour l'instant, aucune date n'est prévue pour la Suisse.