Ce marathonien a réussi un exploit

Il a couru le marathon de Londres ce dimanche 21 avril en buvant 25 verres de vin et en les reconnaissant presque tous.

Il faut être solide pour s'envoyer 25 verres de vin en courant 42 kilomètres. C'est l'exploit qu'a réalisé Tom Gilbey, 52 ans. Pour tenir la distance, il ne s'est pas bourré de gels énergisants, il s'est juste bourré la gueule. Il a dégusté tous les miles (1 mile = 1,6 km) un verre de vin. Mais il n'a pas sifflé de l'alcool comme ça, pour se la coller. Armé de deux verres rangés dans sa ceinture de course, il a relevé le défi de nommer le millésime, le raisin et le producteur de chaque vin.

Sur le premier mile, il a été impressionnant puisqu'il a identifié un pinot noir de Bourgogne 2018. Au total, il a nommé correctement 21 vins se trompant seulement quatre fois. Forcément, sur la fin du parcours, les choses devenaient un peu plus floues.

Pour éviter de finir en coma éthylique, Tom Gilbey n'a pas fait cul sec à chaque fois. Certains vins, il les a même recrachés comme tout expert en vin le ferait.

«S'ils étaient bons, je les avalais et s'ils étaient mauvais, ils partaient sur la route»

On peut voir Tom Gilbey livrer des commentaires après chaque verre de dégustation dans une vidéo devenue virale sur TikTok où il a plus de 140 000 followers.

Tom Gilbey est un expert en vins. Son entreprise est spécialisée dans l'organisation d'événements autour du vin. C'est son fils Freddie, 26 ans, le directeur marketing, qui a organisé la dégustation. Si ça lui a fait une jolie pub, ce challenge était avant tout à but caritatif. Il a récolté 14 000 livres pour des œuvres de bienfaisance.

Au final, Tom Gilbey a passé la ligne d'arrivée en 4 heures et 41 minutes, un temps respectable quand on s'est envoyé 25 verres de picole. C'est le Kényan Alexander Munyao qui a gagné le marathon de Londres en deux heures et quatre minutes. Chez les femmes, c'est une autre Kényane, la championne olympique Peres Jepchirchir, qui a gagné en battant le record du monde féminin pour s'imposer en deux heures, 16 minutes et 16 secondes.

Le marathon de Londres est l'un des plus connus du monde. Parce qu'il est particulièrement plat, les coureurs professionnels battent régulièrement le record du monde.

