L’histoire de Kullervo est considéré comme l’un des textes fondateurs de l’œuvre de Tolkien. Image: imago

Les fans de Tolkien vont découvrir l’un de ses héros les plus sombres

Les fans de J.R.R. Tolkien ont droit à une nouvelle plongée dans les origines de son imaginaire. L’histoire de Kullervo, un récit de jeunesse encore inédit en français, arrive cette semaine en librairie.

Plus de «Divertissement»

Un texte de jeunesse de J.R.R. Tolkien, jusqu’ici inédit en français, sort ce jeudi. Intitulé L’histoire de Kullervo, ce court roman inachevé permet de découvrir les premières fondations de l’univers littéraire du futur auteur du Seigneur des Anneaux.

L’histoire de Kullervo, écrit par J.R.R. Tolkien dans sa jeunesse, paraît pour la première fois en français. image: Christian Bourgois

Le récit suit Kullervo, un orphelin doté de pouvoirs surnaturels, vendu comme esclave et déterminé à se venger du magicien responsable de son malheur. L’éditeur Christian Bourgois le présente comme:

«Sûrement le plus sombre et le plus tragique de tous les personnages de Tolkien»

Tolkien avait imaginé cette histoire alors qu’il n’avait qu’une vingtaine d’années. Il expliquera plus tard qu’elle avait constitué «la source de [sa] tentative d’écrire personnellement des légendes». Le récit s’inspire directement d’une légende finnoise. Publié en anglais en 2015, L’histoire de Kullervo est également considéré comme l’un des textes fondateurs de l’œuvre de Tolkien.

Selon la spécialiste britannique Verlyn Flieger, qui signe l’introduction, ce conte se trouve à l’origine de «l’une des histoires les plus puissantes» de l’écrivain, Les Enfants de Húrin. Ce dernier récit met en scène Túrin Turambar, présenté par Verlyn Flieger comme «le héros le plus tragique de toute la mythologie de l’écrivain».

Né en 1892 et mort en 1973 à l’âge de 81 ans, John Ronald Reuel Tolkien reste l’un des auteurs les plus lus au monde. Sa trilogie du Seigneur des Anneaux s’est écoulée à plus de 150 millions d’exemplaires, sans compter le succès du Hobbit ou du Silmarillion. Et l’univers Tolkien continue de s’enrichir, plus d’un demi-siècle après sa mort.

«L’actualité autour de son œuvre est incessante», souligne Johann Defer, chargé de la collection Tolkien chez Christian Bourgois, l’éditeur historique de l’écrivain en France. Elle est rythmée par les publications d’inédits, les ouvrages de spécialistes, mais aussi par les films, séries et jeux vidéo. Et le filon n’est pas encore épuisé.

«Il reste encore plusieurs textes de lui qui n’ont pas été traduits» Johann Defer

Autre nouveauté pour les admirateurs de Tolkien: une biographie en bande dessinée, Le magicien de l’Anneau, vient également de paraître chez Futuropolis. Elle est scénarisée par la Belge Chantal Van den Heuvel et dessinée par le Danois Henrik Rehr.

Le personnage culte du prochain Seigneur des Anneaux Vidéo: watson