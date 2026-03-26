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Grande nouvelle pour les fans du Seigneur des anneaux

Grande nouvelle pour les fans du «Seigneur des anneaux»

Alors qu’il s’apprête à quitter les plateaux de télévision, le célèbre animateur américain Stephen Colbert ne compte pas rester inactif. Fan inconditionnel de l’univers de J.R.R. Tolkien, le satiriste vient de confirmer sa collaboration avec Peter Jackson pour l'écriture d’un nouveau volet de la saga Le Seigneur des anneaux.
26.03.2026, 15:0426.03.2026, 15:04
Janna Halbroth / t-online
Un article de
t-online

A deux mois de sa dernière émission de fin de soirée, Stephen Colbert a annoncé sa collaboration au scénario d'un nouveau film de la saga Le Seigneur des Anneaux.

«Je ne pensais pas que j'aurais le temps pour cela», a confié l'homme de 61 ans au réalisateur Peter Jackson.

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Colbert est un fan déclaré de la saga de la Terre du Milieu depuis de nombreuses années. C'est en collaboration avec le studio Warner Bros. qu'il a publié cet échange plus qu'inattendu sur Instagram.

Le 21 mai prochain, Colbert animera pour la dernière fois son Late Night Show sur la chaîne américaine CBS. La chaîne avait annoncé l'été dernier la suppression du talk-show pour des raisons «purement financières». Cependant, de nombreux experts du secteur ont soupçonné CBS d'avoir agi par égard pour le président américain Donald Trump, qui était régulièrement et vivement critiqué dans l'émission.

L'annonce en question. source

Peter Jackson a exprimé sa joie d'avoir Colbert à bord pour une nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux. «Tu sais ce que les livres signifient pour moi, et ce que tes films signifient pour moi», lui a déclaré Colbert. Il a expliqué qu'une histoire du livre manquait, selon lui, dans les films, raison pour laquelle il s'était déjà essayé à l'écriture d'un scénario il y a plusieurs années:

«Il m'a fallu quelques années pour rassembler mon courage et t'appeler, mais je l'ai fait il y a environ deux ans»
Stephen Colbert

Sous la vidéo Instagram, les commentaires enthousiastes abondent. «Le monde avait besoin de ces bonnes nouvelles précisément maintenant. Je suis tellement heureux que Stephen vive ce rêve pour nous tous. Ce projet aura beaucoup de cœur», écrit par exemple un internaute.

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La saga fantastique Le Seigneur des Anneaux de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien a servi de base à la trilogie de Jackson: La Communauté de l'Anneau (2001), Les Deux Tours (2002) et Le Retour du Roi (2003). Ces films ont raflé de nombreux Oscars, dont onze statuettes pour le seul dernier volet.

Peter Jackson a également mis en scène trois films sur Le Hobbit, sortis au cinéma entre 2012 et 2014. Une autre suite de la saga de la Terre du Milieu, intitulée Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, devrait sortir en salles en décembre 2027.

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