Comment boucler cette année au mieux? Avec de superbes photos d'animaux

Tous les lundis matin à partir de 6h, vous retrouverez les Cute News sur Watson. Il s'agit d'une collection de photos et de vidéos d'animaux drôles et adorables qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

On se voit en janvier. Bonne Année, les amis, et...LeggooooooooooOOOOooo pour nos Cute News!

Hé oui, ce sont les dernières Cute News de l'année. J'espère que vous passerez quelques jours de détente et que vous prendrez soin de vos animaux de compagnie le soir du Nouvel An!

Cute News, everybody!

Plus de «Divertissement»

Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..

Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..

Les plus lus

5 astuces toxiques pour éviter les engueulades à Noël

Cette liste pourrait sauver votre repas de ce soir, alors mémorisez-la bien.

Selon une étude - et selon nos pires expériences personnelles de réveillon - il est des sujets qu'il vaut mieux éviter pendant les repas de famille en fin d'année. La vérité, c'est qu'il existe bien plus de conversations au potentiel explosif que de débats «safe» qui apporteront une bonne vibe entre l'amuse-bouche et le dessert.