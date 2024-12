Cute news

Un petit coup de pouce en ce lundi matin? Vous êtes au bon endroit

Cute News, tout le monde!

Quand les jours deviennent plus sombres et plus froids, il n'y a qu'une chose à faire: regarder des photos d'animaux qui font l'effet d'un chocolat chaud.

Et comme c'est l'hiver, on va également parler d'animaux qui hibernent.

Bonjour!

Fais voir? Ah, tu n'utilises pas Signal White Now, toi

Cute news © imgur

Quand ton réveil sonne le matin, mais que t'es pas prêt.

Il joue à la marchande.

la langue de la semaine:

En parlant de capibaras (promis, il y a un lien)

Au cas où vous auriez envie de lâcher une petite larme...

Le chien de ma sœur était au parc lorsqu'un autre golden retriever a couru vers lui pour jouer. Après avoir parlé au propriétaire, il s'est avéré que les deux sont issus de la même portée.

Bientôt la fin de l'automne.

Avez-vous déjà vu un mélange entre un husky et un berger allemand?

Si vous avez l’impression d’être surveillé, levez les yeux.

Le mara, un rongeur aussi appelé «lièvre de Patagonie».

Mais pourquoi les loutres sont si mignonnes?

😻

Aujourd'hui, c'est cours de natation.

Les gros bâtons sont pour les petits chiens...

... et les petits «bâtons» pour les grands chiens:

Bonjour patron, je serai un peu en retard ce matin.

La tortue serpentine hiberne sous la glace en respirant par les fesses.

Elle peut également hiberner sous la terre.

Un processus que l’on observe également chez d’autres reptiles.

Image: imago images

Durant cette période, ils ne bougent pas et ne mangent pas pendant plusieurs semaines.

Image: imago images

Certains amphibiens comme les grenouilles entrent également dans cet état en hiver.

Image: imago images

Voici une grenouille qui dégèle en accéléré:

La brumation est similaire à l'hibernation chez les mammifères.

La différence est que pendant la brumation, les animaux doivent boire régulièrement de l'eau.

En hibernation, les animaux évitent de se réveiller car cela consomme trop d’énergie.

Image: imago images

Oui, on sait, toutes ces infos sur l'hibernation vous fatiguent beaucoup.

Encore 5 minutes.

Allez, ciao!

Les Cute News, c'est terminé! See you Nesquik

