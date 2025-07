Les scènes cultes de la saga «Y a-t-il un flic…»

Vidéo: watson

Les gags les plus cultes de la saga «Y a-t-il un flic…»

La cultissime saga qui a bercé notre enfance revient cet été sur grand écran avec Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Pour l'occasion, watson rend hommage à la franchise légendaire, dans une vidéo spéciale.

La saga qui a bercé notre enfance n'a pas dit son dernier mot. Car Y a-t-il un flic pour sauver le monde? s’apprête à débarquer au cinéma dès le 30 juillet avec, cette fois, Liam Neeson dans le rôle principal.

L’acteur britannique, connu pour ses rôles dans des thrillers et films d’action, bifurque mais promet de reprendre le flambeau de l’humour absurde et du burlesque dans un hommage aussi déjanté qu'hilarant.

Une longue liste de succès

Mais est-ce que vous vous souvenez bien de la saga Y a-t-il un flic…? Car malgré les fous rires à l’époque, les films se sont peut-être un peu emmêlés dans vos souvenirs.

La franchise a été lancée en 1988 avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine?, un film qui impose d’emblée une patte unique, au point de donner son nom à un genre: l'humour «ZAZ» qui sont les initiales du trio de réalisateurs David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker.

La recette est simple: des gags visuels millimétrés, des répliques débiles mais géniales, un humour absurde qui rappelle le cartoon et le détournement de tous les codes du film policier.

La saga a continué en 1991 avec Y a-t-il un flic pour sauver le président?. Le ton reste le même: absurde, frénétique et truffé de répliques cultes.

Puis, en 1994, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? vient clore la trilogie avec un final en apothéose, en pleine cérémonie des Oscars.

Et nous voilà plus de 37 ans plus tard avec une trilogie qui aura marqué l’histoire de la comédie par son refus total de prendre quoi que ce soit au sérieux.

Grâce à internet, certains gags sont devenus intemporels. Comme avec ce mème.

Alors pour ce retour événement qui ravira aussi bien les nostalgiques que les nouveaux venus, on vous embarque pour un petit best of des blagues les plus cultes de cette saga inimitable.

Rires garantis et nostalgie aussi 👇

