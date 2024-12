Ces stars étaient au Grand Prix d'Abu Dhabi

Le Grand Prix de F1 a drainé un paquet de célébrités le weekend dernier. Image: instagram

Ces stars se sont amusées comme des p'tits fous à Abu Dhabi

Le Grand Prix de F1 a drainé un paquet de célébrités le weekend dernier. Elles se sont toutes montrées dans les gradins avec leur multipass VIP autour du cou comme de bons élèves et ont ensuite vaqué à des occupations vantant les mérites de la ville des Emirats.

Ce dimanche 8 décembre, Lando Norris a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Ça vous fait probablement une belle jambe, car si vous êtes ici, si vous avez cliqué sur cet article, ce n'est pas pour qu'on vous parle de Formule 1. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est quelles stars étaient présentes et qu'ont-elles fait à part regarder des voitures qui font vroum vroum.

Depuis la fin du championnat, le Tout-Hollywood partage sur ses réseaux sociaux son expérience à Abu Dhabi. Si certaines stars se sont contentées de photos sur le circuit Yas Marina, d'autres se sont essayées à des activités proposées dans le catalogue des excursions de la ville.

Hold my coupe de champagne. Voici les vacances des stars à Abu Dhabi:

Brad Pitt et Javier Bardem

Passage obligé pour les deux acteurs qui ont tourné des scènes de leur prochain film F1, qui sortira en 2025. Apparemment, ils ont gagné la coupe. Merci, les gars, de spoiler la fin du film.

On dirait vraiment que c'est eux qui ont gagné la coupe. Image: NurPhoto

Dans le film F1, Brad Pitt joue un pilote du nom de Sony Hayes courant pour l'écurie fictive APXGP. Image: NurPhoto

Difficile de savoir si Brad Pitt est venu avec sa petite amie genevoise Inès de Ramon. Aucun des deux n'a de réseaux sociaux publics.

Eva Longoria

L'actrice est la première de la classe de ce séjour offert par Abu Dhabi à la plupart des célébrités présentes. Chacune d'entre elles n'a pas manqué à son devoir en taguant @visitabudhabi.

En plus d'assister à la course de F1, elle a visité la Grande Mosquée, le Musée du Louvre et a caressé des capibaras avec son fils Santiago, 6 ans.

Saurez-vous faire la différence entre Eva Longoria et les poteaux de la mosquée? Image: instagram evalongoria

L'actrice a également visité Le Louvre d'Abu Dhabi. Image: instagram evalongoria

Elle a l'air très à l'aise. Image: instagram evalongoria

Mary J Blige

D'après la vidéo qu'elle a postée sur Instagram, la soirée de clôture du Grand Prix était bien arrosée. Mais la chanteuse s'est également «culturée», comme Eva Longoria, en visitant la Grande Mosquée.

instagram maryjblige

Brookyln Beckham et Nicola Peltz

Le couple de Nepo Babies a préféré les activités en plein air. En plus du Grand Prix, le fils Beckham et la fille du milliardaire Nelson Peltz ont fait du buggy dans le désert et une balade à dos de dromadaire.

Incroyable! Brooklyn Beckham n'a pas amené de bouteilles de sa nouvelle sauce piquante sur le circuit d'Abu Dhabi. instagram nicolapeltz

Jake Paul et Jutta Leerdam

C'est peut-être le couple de célébrités qui a fait l'activité la plus insolite de ce séjour. Jake Paul, qui a récemment battu Mike Tyson sur le ring, a fait un tour à vélo avec sa chérie, la patineuse de vitesse Jutta Leerdam. Et pas du Vélib'. Du vélo de course.

A noter que Jake Paul a pédalé en baskets. Les chaussures de vélo de course, ça fait trop beaucoup peur! instagram juttaleerdam

Une activité à éviter au mois d'août. instagram juttaleerdam

Uma Thurman

L'actrice a offert le minimum syndical. Elle a partagé sur Instagram des photos et vidéos de la course de F1. C'est tout. On n'en sait pas plus sur son séjour à Abu Dhabi qui, comme pour tous les autres, est un partenariat rémunéré.

Quand ta maman t'envoie un selfie en vacances. instagram umathurman

Jason Statham

Une autre star payée pour être présente, c'est l'acteur Jason Statham. Il a assisté à la course de F1 avec son fils Jack (il y a pire comme collab). Pour autant, il n'était pas accompagné de sa femme, le mannequin Rosie Huntington, avec qui il fêtera ses 15 ans de mariage en 2025.

instagram jutaleerdam

L'acteur est venu avec son fils. instagram jasonstatham

