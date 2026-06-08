Cute news

27 photos d'animaux drôles et mignonnes pour supporter la semaine

C'est déjà lundi, ce qui veut dire que c'est l'heure des Cute News. Vous connaissez? Une liste d'animaux mignons qui font le buzz sur les réseaux. Le but de cette rubrique est de vous donner la force nécessaire pour affronter la semaine, à l'aide de museaux trognons, de boules de poils à croquer et de petites pattes qui font des bêtises. On vous montre tout ça.

Nina Bürge Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Malgré le temps changeant - on passe de l'hiver à l'été, et de l'hiver à l'été, encore - nous avons déniché pour vous de superbes photos d'animaux.

On espère être à la hauteur de vos attentes. Que la fête commence!

Excusez-moi, il y a un embouteillage. Nous allons laisser passer la famille en premier...

Alors, accrochez-vous bien, c'est parti!

Avez-vous bien profité du soleil, ce week-end?

Comme lui...

C'est trop tôt pour se réveiller...il n'est que 10 heures.

Encore quelques minutes...

En parlant d'arcs-en-ciel: c'est le mois des fiertés, alors bien sûr, les animaux peuvent se joindre aux festivités!

Il y a du beau monde au balcon!

Un heureux candidat pour le titre de «Langue de la semaine»:

Même avec de la bave.

Lui aussi a le droit de baver.

Après tout, comment résister à ce regard de chiot?

En parlant de jolis minois:

Il est important de reposer sa tête de temps en temps!

Tout le monde doit le faire.

Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve la forêt?

C'est l'heure du snack...

N'hésitez pas, foncez!



Voici une famille adorable.

Vous pouvez également apporter vos peluches de soutien émotionnel, comme lui!

Image: Instagram/shelbymaya

Aawwww :)

Ou comme lui.

Image: instagram/funkenhof

Il adore chiper les graines pour oiseaux.

Lui a trop volé de snacks.

Qui a bien pu manger tous ces beignets?!

Image: instagram/adsgabino

On se demande...

Image: instagram/adsgabino

Une très jolie moustache...

Image: Instagram/d2__c1

Les haters diront que cette photo est fake ;-)

C'est l'heure du petit jeu: combien d'intrus voyez-vous sur cette image?

Alors, vous avez trouvé?

Bonjour Kangourou!

Il sent que c'est sa taille de chaussure!

Bon, il va encore grandir.

On peut inventer une nouvelle catégorie: la plus belle truffe de la semaine.

Image: Instagram/yamatoya.miyajima

Allez, on vous souhaite une belle semaine, et tenez bien fermement à votre branche.