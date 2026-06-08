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27 photos d'animaux drôles et mignonnes pour supporter la semaine

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27 photos d'animaux drôles et mignonnes pour supporter la semaine

C'est déjà lundi, ce qui veut dire que c'est l'heure des Cute News. Vous connaissez? Une liste d'animaux mignons qui font le buzz sur les réseaux. Le but de cette rubrique est de vous donner la force nécessaire pour affronter la semaine, à l'aide de museaux trognons, de boules de poils à croquer et de petites pattes qui font des bêtises. On vous montre tout ça.
08.06.2026, 05:2908.06.2026, 05:29
Nina Bürge
Nina Bürge

Cute News, everybody!

Malgré le temps changeant - on passe de l'hiver à l'été, et de l'hiver à l'été, encore - nous avons déniché pour vous de superbes photos d'animaux.

On espère être à la hauteur de vos attentes. Que la fête commence!

Excusez-moi, il y a un embouteillage. Nous allons laisser passer la famille en premier...

Derp at the end there, pretty darn cute
by u/tuftopubichair in aww
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On a chaud, et ces animaux craquants aussi

Alors, accrochez-vous bien, c'est parti!

Opossum Familie Tier
Image: reddit

Avez-vous bien profité du soleil, ce week-end?

Hund auf Boot
Image: reddit

Comme lui...

C'est trop tôt pour se réveiller...il n'est que 10 heures.

Süsse Hunde kuscheln
Image: reddit

Encore quelques minutes...

Süsse Katze schläft
uelImage: reddit

En parlant d'arcs-en-ciel: c'est le mois des fiertés, alors bien sûr, les animaux peuvent se joindre aux festivités!

Katze Regenbogen
Image: reddit

Il y a du beau monde au balcon!

Alpaka und Ziege
Image: reddit

Un heureux candidat pour le titre de «Langue de la semaine»:

Hund Rottweiler
Image: reddit

Même avec de la bave.

Lui aussi a le droit de baver.

Hund / Hundeblick
Image: reddit

Après tout, comment résister à ce regard de chiot?

En parlant de jolis minois:

Katz schlafen
Image: reddit
Les chiens-robots du Mondial inquiètent le public

Il est important de reposer sa tête de temps en temps!

Kuh
Image: reddit

Tout le monde doit le faire.

Capybara
Image: borepanda

Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve la forêt?

Rehkitz / Baby Reh
Image: reddit

C'est l'heure du snack...

Eichhörnchen essen
Image: reddit

N'hésitez pas, foncez!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Voici une famille adorable.

Schwan Familie / kleine Schwäne
Image: reddit
Ce chien a frôlé le pire en France

Vous pouvez également apporter vos peluches de soutien émotionnel, comme lui!

Service Hund / Stofftier
Image: Instagram/shelbymaya

Aawwww :)

Ou comme lui.

Esel mit Bär Kuscheltier
Image: instagram/funkenhof

Il adore chiper les graines pour oiseaux.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Lui a trop volé de snacks.

Katze auf Waage
Image: reddit

Qui a bien pu manger tous ces beignets?!

Baby Katzen
Image: instagram/adsgabino

On se demande...

Baby Katzen
Image: instagram/adsgabino

Une très jolie moustache...

Hamster
Image: Instagram/d2__c1

Les haters diront que cette photo est fake ;-)

C'est l'heure du petit jeu: combien d'intrus voyez-vous sur cette image?

Murmeltiere in Holzhaufen
Image: reddit

Alors, vous avez trouvé?

Surprise

Bonjour Kangourou!

Känguru
Image: reddit

Il sent que c'est sa taille de chaussure!

Baby Katze sitzt in Finken
Image: reddit

Bon, il va encore grandir.

On peut inventer une nouvelle catégorie: la plus belle truffe de la semaine.

Reh
Image: Instagram/yamatoya.miyajima

Allez, on vous souhaite une belle semaine, et tenez bien fermement à votre branche.

Koala
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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